Gestion Covid-19 : Bougane pose une quinzaine de questions à Macky Sall

Monsieur le Président de la République,

Le temps est une donnée critique dans la gestion d’une crise, surtout quand il s’agit d’une crise sanitaire aussi contagieuse, violente que meurtrière

1- M. le Président, pourquoi le Sénégal est parmi les rares pays en Afrique de l’Ouest qui subit une troisième vague de la COVID-19 ? Comment se fait-il que notre pays ait quitté la 2ème ou 3ème place mondiale lors de la 1ère vague pour se retrouver dernier de la classe en Afrique de l’ouest ?

2- M. le Président, en terme de statistiques, est-ce que vous avez le pourcentage de sénégalais infectés au corona après s’être vacciné ?

3- M. le Président, savez-vous que dans certains centres de santé à Dakar, les services de maternité ont été fermés pour laisser la place aux malades du Corona ? Mr le Président, les zones tampons dans les centres de santé manquent de tout : Pas de matériel de réanimation, pas d’oxygéne, pas de masque à haute concentration, pas de manodétenteurs, pas de saturomètre et le pire c’est le manque d’équipements de protection individuelle du personnel de Santé.

4- M. le Président, savez-vous que ce brave personnel de Santé attend toujours leurs primes après des vacations dans les CTE en 2020 ? Les médecins, infirmiers, brancardiers, ambulanciers, techniciens de surface et laborantins sont acculés, démotivés, contaminés et périssent même dans cette 3émé vague.

5- M. le Président, savez-vous que du matériel respiratoire est loué à domicile par des privés sénégalais. Pourtant nos structures de santé manquent de matériel d’assistance respiratoire. Quel paradoxe !

6- M. le Président, quelle est la stratégie du ministère de la Santé et de l’action sociale en cas de saturation des hôpitaux et CTE ?

7- M. le Président, savez-vous que les résultats que nous recevons chaque jour ne sont pas ceux de la veille comme on le prétend ? Le laboratoire en charge des tests accuse, entre une semaine à 10 jours de retards dans la délivrance des résultats des tests Covid-19 ?

8- M. le Président, pensez-vous que nos compatriotes doutent de l’existence de la maladie ? Non, c’est plutôt les paroles des gouvernants que vous êtes qui ne les rassurent plus.

9- M. le Président pouvez-vous nous expliquer pourquoi les CTE ont été désinstallés par le ministère de la santé alors que l’OMS déjà en Novembre 2020, avait lancé l’alerte sur l’imminence d’une 3éme et même d’une 4éme vague ?

10-M. le Président, pouvez-vous nous expliquer comment en pleine tempête plusieurs collaborateurs du ministre de la santé ont soit quittés le navire ou sont carrément en retrait. Dr Aliouse, Dr Bousso, Marie khemesse et le Pr Seydi qui prend souvent le contre pied du ministre sur des chiffres annoncés.

11- M. le Président, savez-vous que le Sénégal fait face à une autre pandémie plus violente que la Covid ?

12- M. le Président, savez-vous que la corruption, la surfacturation, les livraisons fictives et les détournements de deniers publics plombent tous les efforts de développement ?

13- Savez-vous M. le Président, que le comité Force Covid-19 dirigé par le Général François Ndiaye n’a rien vu sur les manigances, surfacturations et livraisons fictives concernant le matériel médical dans la lutte contre cette pandémie ?

14- M. le Président, savez-vous que les 250 lits d’hospitalisation exposés devant les caméras lors de la première vague de Covid n’ont pas été achetés comme on le prétend, mais plutôt empruntés à l’époque, à la société Ellipse Project, maître d’ouvrage des hôpitaux de Kaffrine, Sèdhiou, Kédougou et Touba ? Allez savoir.

15- M. le Président, êtes-vous au courant qu’un de vos ministres lié à la gestion de la Covid se serait offert deux villas aux Almadies et à Yoff ?

Mr le Président, stoppez le corona Business

16- M. le Président, savez-vous qu’en pleine 3ème vague, le ministère des Finances vient de signer un marché de 40 milliards FCFA de gré à gré avec un homme d’affaires bien du régime de Wade, pour un programme d’électrification du PUDC. Allez voir ce qu’il y a derrière ? Ce même sieur Gueye, au début de la Covid avait obtenu un autre marché de gré à gré de près de 150 milliards FCFA toujours avec le même PUDC…

M. le Président, surveillez les positions de rente dans l’administration sénégalaise.

De grâce Monsieur Président, sauvez le Sénégal de cette autre pandémie aussi meurtrière que la covid.

Arrêtez cette industrie de la corruption entretenue avec la complicité de certains agents de l’administration.

Telles sont là, M. le Président de la République autant de questions que je voudrais vous poser suite à l’arrivée de cette troisième vague de covid aussi meurtrière que dévastatrice.

Je vous remercie.

Bougane Gueye Dany