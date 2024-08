Ghana : Un ancien homos€xuel devenu pasteur retourne à sa vie g.ay

L’histoire d’Aaron Adjetey Akrong, un activiste et évangéliste ghanéen, a capté l’attention de la communauté locale.

Pendant plus de vingt ans, il a été un membre actif de la communauté LGBTQ au Ghana, avant de se repentir et de donner sa vie au Christ. Son cheminement vers la foi chrétienne a marqué un tournant dans sa vie, suscitant de nombreuses réactions et questionnements.

Après avoir publiquement renoncé à son orientation s€xuelle, Aaron Akrong s’est tourné vers la religion chrétienne, devenant un fervent croyant et un évangéliste passionné. Cette transformation a culminé avec son ordination comme pasteur le 27 novembre 2021 à Accra, la capitale du Ghana. Il a reçu un certificat officiel, symbolisant son engagement envers sa nouvelle vocation.

Sa conversion a inspiré beaucoup de personnes, notamment à travers les réseaux sociaux, où il a partagé des images émouvantes de son ordination.

Dans l’un de ses messages les plus percutants, Akrong a exprimé son dévouement à Dieu en soulignant l’importance de l’âge de 30 ans dans la Bible, citant des figures telles que Joseph, David et Jésus qui ont tous entamé des phases cruciales de leur vie à cet âge : « Joseph est devenu premier ministre à l’âge de 30 ans. David a été ordonné roi à l’âge de 30 ans. Jésus a commencé son ministère terrestre à l’âge de 30 ans. Je suis là, ô Dieu, s’il te plaît, que TA VOLONTÉ soit faite !!! Utilise-moi !! L’âge du ministère prophétique… L’âge marquant ».

Ces paroles ont résonné chez de nombreux chrétiens, soulignant l’engagement d’Aaron à vivre selon les enseignements du Christ.

Toutefois, cette histoire de rédemption a pris un tournant inattendu. Une vidéo récente montrant le ghanéen Aaron Adjetey Akrong en train de faire la fête dans une boîte de nuit avec des membres de la communauté LGBTQ a fait surface sur les réseaux sociaux.

Dans cette vidéo, le pasteur qui avait renoncé à son ancienne vie, est vu en train de danser joyeusement sur de la musique profane, portant même un anneau au nez, un geste perçu comme une déclaration subtile de son retour au sein de la communauté LGBTQ.

Cette révélation a créé la surprise et soulevé des questions sur la sincérité de sa conversion. Pour beaucoup, le retour apparent d’Akrong à son ancienne vie est un rappel des luttes internes et des défis auxquels sont confrontés ceux qui tentent de concilier leur foi et leur identité.

Source AM