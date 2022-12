Ghana : le milliardaire tombent malade…ses femmes se battent à l’hôpital pour les biens (vidéo)

Ghana : les épouses d’un milliardaire malade s’affrontent à l’hôpital pour ses biens

Une vidéo montrant le moment où la famille d’un milliardaire ghanéen malade, Asuma Banda s’affronte à son chevet, est allée virale sur la toile. La famille est en désaccord sur la signature du malade concernant son argent et ses propriétés alors que sa santé se détériore rapidement…

La maladie d’Alhaji Asuma Banda ne cesse de s’aggraver alors qu’il est pris en charge par sa deuxième épouse, Baaba Edwina Coussey, qui est accusée de l’avoir « emprisonné » en lui refusant l’accès à sa première femme, ses enfants et d’autres membres de sa famille, ce qui a aggravé sa santé.

Le milliardaire serait admis à l’hôpital militaire 37 où il est soigné pour une maladie non divulguée. La triste séquence montre le milliardaire qui a l’air assez faible et sous assistance respiratoire car il peut à peine parler.

Il était entouré de sa première femme et de ses enfants aux côtés de la deuxième femme et de ses enfants également. L’homme qui enregistrait la vidéo a demandé à son père de montrer ses mains tout en affirmant que le milliardaire avait signé des chèques et d’autres documents en son nom. Lorsque la querelle a duré un certain temps, les agents de sécurité de l’établissement de santé sont entrés dans le service de l’hôpital pour emmener le milliardaire sous les protestations de son fils et de sa première femme.

Auparavant, sur ces querelles internes, la deuxième épouse a supplié le gouvernement d’intervenir lors d’une conférence de presse il y a quelques jours à Accra afin que le milliardaire soit envoyé dans sa ville natale pour être soigné. La grande famille considère cette action de la deuxième épouse comme un effort pour éloigner Alhaji Banda de la famille, a déclaré le chef de famille, Abu Bandah ajoutant que la deuxième épouse d’Alhaji Banda est arrivée à l’hôpital avec une ordonnance du tribunal demandant qu’Alhaji lui soit libéré malgré son état.

Monsieur Abu Bandah, qui fait également office de chef de Banda dans la région d’Ashanti, s’oppose farouchement à cette décision et a fait appel au pouvoir qui doit garantir la remise d’Alhaji Asuma Banda à la famille.

Source RDJ