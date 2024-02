Ghana : un pasteur dit être allé au Paradis…Il raconte ce qu’il a vu

« Je suis allé au paradis » – Un pasteur ghanéen raconte ce qu’il a vu

Le célèbre pasteur ghanéen, l’archevêque Nicholas Duncan Williams, a provoqué un tollé sur les réseaux sociaux avec une révélation choquante.

L’homme de Dieu a déclaré qu’il était allé au paradis.

S’adressant à sa congrégation dans son église, Duncan Williams a affirmé qu’il était allé au paradis et y avait passé 1 heure et 45 minutes. Selon lui, il a vu beaucoup de choses alors qu’il était emmené dans de nombreux endroits. Il a révélé qu’un ange l’avait emmené sur une haute montagne avec de l’herbe semblable à du diamant, où il a vu un homme qui l’a élevé en tant qu’homme de Dieu. Il a révélé que Sackey, l’homme qu’il a vu, conduisait une très belle voiture et lui a dit de retourner sur terre.

Il a déclaré que beaucoup de membres de son église désirent aller au paradis ; cependant, leurs rêves pourraient devenir réalité s’ils écoutent ses instructions. Il prétend que les membres de son église ne mourront pas mais iront au paradis.

« Quand je suis allé au paradis… je suis allé au paradis pendant 1 heure 45 minutes. On m’a sorti de mon corps pour aller au paradis pendant 1 heure 45 minutes et j’ai vu des choses très intéressantes… Un ange m’a emmené sur une haute montagne et l’herbe était comme du diamant… », a raconté le pasteur.

Source AM