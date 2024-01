Ghana : un joueur des Black Stars en couple avec un homos3xuel

Dans une allégation récente qui a suscité intrigues et spéculations, il a été rapporté qu’un joueur de l’équipe des Black Stars du Ghana serait en couple avec un populaire transgenre ghanéen du nom de Ohemartin et aurait même financé un salon de beauté ultramoderne récemment ouvert pour son amoureux.

Selon certaines informations, le joueur des Black Stars, présumé bis3xuel et membre de la communauté LGBTQ, soutient financièrement Ohemartin depuis un certain temps déjà en raison de leur liaison amoureuse. Ces rumeurs ont été mises en lumière par le blogueur controversé ghanéen Sel the Bomb.

Bien qu’il ait pointé du doigt le joueur soi-disant g.ay des Blackstars, Sel The Bomb a refusé de divulguer l’identité complète dudit footballeur. Cette révélation a suscité la curiosité des réseaux sociaux et les internautes cherchent désormais activement à dévoiler l’identité de l’individu qui serait impliqué dans cette liaison romantique non conventionnelle.

Il convient de noter que la décision de Sel The Bomb de dissimuler l’identité du joueur des Black Stars a intensifié le mystère et les spéculations entourant la situation. Les utilisateurs des réseaux sociaux, dans leur quête de réponses, expriment un mélange de curiosité, de scepticisme et d’empressement à découvrir la vérité.

Source AM