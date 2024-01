Gianni Infantino reçoit le prix de la personnalité sportive de l’année à Dubaï

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a reçu le prix de la personnalité sportive de l’année lors de la cérémonie des Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Creative Sports Awards à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Inspirés par l’amour du sport du cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, les prix ont été créés en 2009 et récompensent les réalisations individuelles dans un large éventail de domaines liés au sport.

Les lauréats internationaux sont éligibles depuis 2012, et la Personnalité sportive internationale de l’année est la plus haute distinction internationale, récompensant les innovateurs qui développent le sport et renforcent l’équité de la compétition.

« Je suis honoré de recevoir le prix de la personnalité sportive internationale de l’année lors de la 12e édition du Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Creative Sports Award à Dubaï », a déclaré M. Infantino.

« Recevoir ce prix, qui célèbre la créativité, l’innovation et l’équité dans le monde du sport, me remplit de fierté car, à la FIFA, nous représentons l’unité, la concurrence loyale, l’égalité et le développement mondial durable ».

M. Infantino a reçu le prix en reconnaissance du fait que la FIFA a développé le football par divers moyens, notamment la technologie de l’arbitre assistant vidéo (VAR), la détection du dopage et le suivi des blessures des joueurs.

La commission des récompenses a également reconnu le rôle du Président de la FIFA dans le lancement d’initiatives qualitatives visant à renforcer la présence du football dans le monde, comme l’augmentation du nombre d’équipes en Coupe du Monde de la FIFA™️ à 48, qui est un pilier essentiel des objectifs stratégiques de la FIFA pour les quatre prochaines années.

Le rôle positif de M. Infantino dans le monde arabe a également été souligné, en particulier l’octroi par la FIFA à la région des droits d’organisation de plusieurs tournois de la FIFA. Les Émirats arabes unis sont fiers de leur histoire en matière d’organisation de tournois de la FIFA, puisqu’ils ont accueilli huit tournois au cours des 21 dernières années, dont quatre Coupes du Monde des Clubs de la FIFA™️, la Coupe du Monde U-20 de la FIFA 2003™️, la Coupe du Monde U-17 de la FIFA 2013™️ et la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA 2009™️.

Elle accueillera la Coupe du monde de beach soccer de la FIFA 2024™️ dont le coup d’envoi sera donné le mois prochain. » Le fait de se voir décerner cette distinction lors de la 12e édition du Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Creative Sports Award à Dubaï est représentatif de la réussite de la FIFA à unir le monde par le biais du football « , a ajouté le Président de la FIFA