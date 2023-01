Grève des transporteurs : Certains bus Tata ne roulent pas !

La grève illimitée entamée par les transporteurs, ce mardi, se fait sentir ce matin. S’il en ainsi, c’est parce que certains chauffeurs de bus Tata sont allés outre les recommandations de l’Association de financement du transport urbain (AFTU), qui se démarquait du mot d’ordre de grève lancé par les syndicats contrôlés par Gora Khouma et Alassane Ndoye. Beaucoup de clients ont peiné à avoir un bus pour rallier leurs lieux de travail respectif. De 4h 30 jusqu’au moment où ces lignes sont écrites, la ligne 84 n’est pas opérationnelle. Et quand on jette un coup d’œil on se rend compte de la fluidité de la circulation.

Toutefois Dakar Dem Dikk ne fait pas partie de la grève. Mais le déficit de bus est un grand problème pour la société nationale.