Grève…le Saes boycotte les amphithéâtres pour 72 heures

L’enseignement supérieur sera paralysé à partir de ce mercredi jusqu’au vendredi, 16 avril. Les enseignants affiliés au Syndicat autonome de l’enseignement supérieur (SAES) ont décidé de boycotter les amphithéâtres à cette période pour protester contre le non-respect des accords signés avec l’État.

« Le Saes informe avoir fait preuve de bonne volonté et à interpeller le ministre de l’Enseignement supérieur de la recherche et de l’innovation pendant plus d’une année à propos des textes de gouvernance des universités, de l’audit du processus d’orientation des bacheliers, de la finition et la livraison des infrastructures pédagogiques dans les universités publiques et de la valorisation des conditions de recherche », informe le Saes dans un communiqué.

Face à l’inertie de leur ministère de tutelle, les syndicalistes décident de lancer un mot d’ordre d’avertissement aux autorités. Ils demandent à leurs camarades de sursoir à leurs cours, soutenance de mémoire, délibérations pendant ces 72 heures.