Grosse révélation du Dr Boussou sur des pyjamas commandés en pleine pandémie

Le Dr Abdoulaye Bousso, acteur majeur de la lutte contre le coronavirus au Sénégal, dévoile dans son livre « Sur les vagues de la covid-19 » son expérience de la pandémie et met en lumière des incohérences, dont l’achat inexpliqué de milliers de pyjamas.

La pandémie a mis en avant des personnalités médicales sénégalaises, telles que le Dr Abdoulaye Bousso, qui se sont exprimées publiquement pour expliquer la situation, les mesures à prendre et donner des informations sur l’évolution de la crise sanitaire. Ces personnes ont été impliquées dans la gestion de la pandémie par le gouvernement sénégalais.

Le Dr Abdoulaye Bousso, en première ligne dans la lutte contre la covid-19 au Sénégal, a publié un ouvrage intitulé « Sur les vagues de la covid-19 » (aux éditions l’Harmattan). Dans ce livre, il partage son expérience de la gestion de la pandémie, avec ses moments d’émotion, de succès et de difficultés.

Dans un extrait de son livre repris par Senego, le Dr Bousso exprime son dégoût face à l’achat de milliers de pyjamas par le gouvernement sénégalais : “Un jour, mon responsable logistique m’annonça qu’il avait reçu une dotation de pyjamas, commandés par le ministère de la Santé. J’ai pensé que c’étaient les tenues que nous portions dans les blocs opératoires qui avaient été achetées et que le personnel des CTE pourraient porter. Dans notre jargon chirurgical, le pyjama est la tenue qui est portée sous la blouse stérile.”

“Il me dit que non et que c’était de « vrais » pyjamas qui avaient été achetés, en réalité des pyjamas pour dormir. C’étaient des pyjamas rayés, ressemblant à des tenues de bagnards. J’étais abasourdi, car des milliers avaient été acquis! Mon dégoût était tel que je n’ai à ce jour jamais essayé de savoir qui avait exprimé cette commande et qu’en était le but. Je pense qu’à nos jours, ces pyjamas sont encore en souffrance dans des magasins.”

Le Dr Bousso souligne, à travers cette anecdote, certaines incohérences qui ont émaillé la gestion de la pandémie au Sénégal : “Je raconte cette anecdote juste pour mettre en évidence certaines incohérences qui se sont passées dans la gestion de la covid”. L’enquête ouverte par le procureur sur le fonds Covid et les rapports épinglant plusieurs organisations, notamment au niveau du ministère, pourraient éventuellement apporter plus de détails sur cette affaire des pyjamas et d’autres aspects de la gestion de la pandémie.