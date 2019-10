Guédiawaye : Néné Aminata Tall et sa jeunesse, la querelle en silence !

Rien ne va entre Madame le ministre de la jeunesse et les jeunes de son parti, particulièrement avec ceux de son département. Les vacances citoyennes, d’une part, seront à l’origine de la discorde.

« Nous constatons une certaine léthargie entre le ministre et la Jeunesse du département de Guédiawaye. Son manque d’innovation, l’absence de vision, et le tâtonnement permanent par rapport à ses prédécesseurs seraient les véritables raisons de cette situation déplorable. Qu’elle arrête de nous diviser et travaille dans le sens de l’unité des jeunes du parti à Guédiawaye… », a indiqué à senego, ce membre de la Cojer de Guédiawaye, qui nous a contacté.

« Si Madame le ministre de la jeunesse ne change de manière de faire, en considérant davantage les responsables de la Cojer dans notre commune, nous nous battrons pour qu’elle soit démise de ses fonctions de ministre de la Jeunesse. Mais gare à remplacer un cheval borgne par un aveugle, ou l’inverse… Nous voulons tous l’aider sans l’accomplissement de sa mission, mais à condition qu’elle nous considère comme des alliés et non des adversaires », indique-t-il, manifestant ainsi sa colère à l’endroit du ministre de la Jeunesse qui est parfois trop absent.

« Face à cette fragilisation de la Cojer à Guédiawaye, Madame le ministre Néné Fatoumata Tall Mbaye est en grande partie responsable et elle n’a qu’à prendre ses responsabilités sinon, elle devra affronter la colère des jeunes du département. Si elle décide de faire la sourde oreille ou d’engager le bras de fer contre la jeunesse de son parti , elle devra alors faire face à la résistance », menacent ces jeunes dans un autre document non signé, parvenu à senego.