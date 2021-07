Gueule Tapée : La militante du PDS jetée du balcon passe aux aveux

D. Diallo, militante du Parti démocratique sénégalais (PDS) jetée du 2e étage d’un immeuble à la Gueule Tapée, a reçu sur son lit d’hôpital la visite des enquêteurs pour audition. La victime présumée est revenu sur les faits qui se sont déroulés le samedi 26 juin dernier.

Dans son récit rapporté par L’Observateur, elle se trouvait dans un studio meublé, le mis en cause Khadim Diouf, domicilié à la Médina (Rue 27X28), s’est invité dans sa chambre, en escaladant le balcon. Armée d’un couteau, Khadim a cherché à la déposséder de ses biens. Sous la menace, elle dit lui avoir remis 50.000 Fcfa et ses bijoux en or. Alors qu’elle était à moitié nue, Diouf l’aurait attaqué avec un fil, avant de tenter de coucher avec lui de force. Il l’a photographié avant de la poignarder à l’épaule et à la main droite. Prise de panique, elle a sauté du balcon, après avoir crié au voleur.

Mais, la perquisition de l’immeuble a permis de constater qu’il est difficile voire impossible pour Khadim Diouf d’accéder à la chambre en escaladant le balcon.

Elle a aussi avoué qu’elle est militante du PDS, mais reconnaît s’adonner tout de même à la prostitution. Une version confirmée par le gardien de l’immeuble.