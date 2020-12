Guy Marius Sagna alerte sur des Sénégalais coincés sur l’île de…

ALERTE, SÉNÉGALAIS COINCÉS À LAS PALMAS!

par Guy Marius Sagna,

Je ne dirai à aucune des personnes qui me sont proches de prendre les pirogues de l’émigration irrégulière.

Je me garderai cependant de juger, de condamner et de crucifier celles et ceux qu’une politique néocoloniale, d’accaparement de nos richesses par l’impérialisme et ses complices africains pousse dans le désert du Sahara ou dans la mer méditerranée.

Je n’ai jamais été victime de la soudure, du détournement de nos semences, engrais et matériels agricoles comme nos compatriotes paysans.

Je n’ai jamais été victime de 35 mois sans salaire.

Je n’ai jamais été victime de spoliation de mes terres.

Je n’ai jamais été victime du chômage endémique.

Mais à quoi joue l’État du Sénégal ?

Des sénégalais sont depuis près de deux mois sur les îles Las Palmas. L’État néocolonial du Sénégal est absent. Il y a suffisamment de moyens pour suivre Bougane Gueye Dani, arrêter les membres de Noo Lank, mettre les sénégalais sur écoute, mater les étudiants…

Mais aucun moyen pour aller s’enquérir de la situation de nos compatriotes sénégalais.

Tous les autres africains sont transférés en Espagne. Les sénégalais sont en otage à Las Palmas. Y-a-t-il un deal entre l’État espagnol et l’État néocolonial du Sénégal sur le dos de nos compatriotes réfugiés économiques ?

Nous demandons au secrétaire d’État Moïse Sarr, au ministre des affaires étrangères Aissata Tall Sall, au président Macky Sall de secourir au nom du peuple sénégalais nos enfants qui sont à Las Palmas.

Jeunesse de mon pays,

DON’T AGONISE, ORGANISE !

Restons ici!

Battons-nous pour un autre Sénégal!

Empêchons que nos richesses prennent les routes des centres impérialistes et nous n’aurons pas besoin d’emprunter ces routes du pillage!