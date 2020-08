Guy Marius Sagna : « Ne nous trompons pas de colère »

De 2012 à maintenant, le peuple lui a confié des milliers de milliards. Le pouvoir de nomination à tous les emplois civils et militaires. Sous le voile mensonger de la séparation des pouvoirs il concentre en lui les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire.

À cette partie du peuple, bourgeois et petit bourgeois, qui reçoit un salaire mensuel et qui a de l’espace chez lui contrairement au peuple où certains membres de la famille se couchent à 06h quand les autres se lèvent et libèrent de la place, à certains fils et filles d’ouvriers et de paysans qui semblent oublier leurs conditions je voudrais rappeler: attention à ne pas aimer les oppresseurs et à détester les victimes.