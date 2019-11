Hamidou Kassé revient sur son limogeage…

El Hadji Hamidou Kassé parle enfin de son limogeage, au poste de ministre conseiller, chargé de la communication de la présidence de la République. D’emblée, Kassé révèle dans un entretien accordé à elgas.fr: « je n’ai jamais quitté mes fonctions de Conseiller. J’ai quitté la communication pour m’occuper désormais du conseil en arts et culture.

J’avais d’ailleurs confié à des amis, après la victoire du Président Macky Sall à la dernière élection de février 2019, que j’allais formuler la demande de basculer vers la culture et les arts pour me permettre de reprendre mes activités intellectuelles, littéraires et artistiques ». Seulement, au lendemain de la publication de l’enquête de la Bbc sur le « scandale à 10 milliards de dollars », le communicant enfonce le clou sur le plateau de Tv5 monde en affirmant: » D’après les informations que j’ai, cette somme (250 000 dollars) a été virée dans une société de M. Sall Agritrans, pour le payement d’une mission de consultation dans le secteur agricole ».

Sans doute, la goutte d’eau de trop. « La polémique qui a suivi mon entretien sur TV5 a accéléré cette « migration choisie » (rire) ! Mais une page est ouverte depuis. La nouvelle page, je la remplis avec le Président Macky Sall. Nous sommes en démocratie et il est normal que certains s’opposent à lui (…) Moi, je suis un homme libre, je me suis engagé auprès du Président depuis 2008 sans contrepartie. Je ne cherche aucun privilège autre que ce que me procure mon statut de citoyen », confie le ministre, conseiller en Arts et Culture.