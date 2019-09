HANDBALL TQO DAKAR : Le Sénégal en phase de finale

La revanche n’aura pas lieu et le Sénégal devra attendre encore pour espérer prendre part aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020.

Après la finale de la CAN perdue en décembre 2018 à Brazzaville, les Lionnes n’ont pas réussi à déboulonner l’Angola, la reine du continent.

Les Lionnes ont perdu beaucoup de balles lors de la première période et raté deux penaltys. Ce qui permet aux Palencas negras de prendre le large à la fin de la première période et d’aller à la pause avec un score de 12 à 6.

Au retour des vestiaires, les protégées de Frédéric Bougeant vont subir davantage l’assaut des Angolaises.

Au finish, les championnes d’Afrique en titre s’imposent par 22 à 14 et se qualifient pour la 7e fois de leur histoire aux Jeux Olympiques.

Déçu devant son public, le Sénégal va prendre son mal en patience et attendre le tournoi intercontinental pour tenter de décrocher le sésame qualificatif aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020.