Explications de MMC sur la hausse des prix de l’Electricité : Trop tard !

Enfin le ministre du Pétrole et des Energies ainsi que le Directeur général de la Senelec ont décidé de communiquer réellement sur les raisons ayant conduit à la hausse des prix de l’électricité. Pour ce faire, il a fallu que le Président de la République Macky Sall tape lui aussi tardivement sur la table.

Les responsables de la Senelec ont, durant ces 48 heures, fait le tour des plateaux des télévisions pour justifier cette hausse des prix de l’électricité. Pourquoi, avoir fait croire durant toutes ces dernières années aux Sénégalais que les prix de l’électricité allaient crescendo connaître des baisses, alors que la réalité était toute autre. L’ancien Directeur général de la Senelec, actuel ministre du Pétrole et des Energies, MMC avait-il besoin de faire cette fausse annonce aux Sénégalais que la tendance était à la baisse des prix de l’électricité au Sénégal, alors que la réalité est actuellement est toute autre avec cette hausse enregistrée depuis le 1er décembre.

La pilule aurait été peu amère, si MMC avait depuis livré les explications qu’il vient de sortir sur les vraies raisons des tarifs appliqués par la Senelec depuis le 1er décembre dernier.

MMC justifie : « Nous sommes obligés, dans le cadre de nos politiques énergétiques, de nous ajuster par rapport aux fluctuations du marché international. Ce n’est pas seulement le prix des hydrocarbures, il y a aussi le dollar. Le baril du pétrole a été plus haut dans les années 2008, mais le dollar n’était pas aussi haut ». A l’en croire : « Ce sont les deux inflations qui influent sur le marché international. Comme nous importons les hydrocarbures, nous sommes dépendants du baril et du dollar ». Des explications soutenables, même si l’on ne manque de s’interroger pourquoi MMC a attendu durant tout ce temps pour communiquer, alors qu’il devait le faire depuis lors, et surtout éviter à faire croire au peuple que les prix de l’électricité allaient connaître des baisses au Sénégal.

Selon lui : « Les variations des cours mondiaux ne permettent pas de dire à priori que nous allons baisser ou nous allons augmenter. Pour dire de façon certaine, nous allons faire ça et ça, il faut avoir la maîtrise des coûts et vous ne pouvez avoir la maîtrise des coûts que si vous produisez vos propres hydrocarbures ». Pourquoi, avoir pris tout ce temps par MMC pour porter toutes ces explications, et en lieu et place laisser qu’on nous serve toutes sortes de salades ? La communication survient trop tard.

La rédaction de Xibaaru