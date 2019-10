Au mois de mai dernier, le tribunal de grande instance de Nanterre s’est déclaré compétent pour régler le litige familial autour du testament de Johnny Hallyday.

Le litige familial pourrait-il se régler sans passer devant la justice? Laeticia Hallyday renonce à faire appel de la décision du tribunal de Nanterre qui a retenu, au mois de mai dernier, la compétence de la justice française pour trancher le conflit autour du testament de Johnny Hallyday. Ce jugement avait marqué un revers pour la veuve de Johnny Hallyday, qui souhaitait que le contentieux l’opposant aux enfants du chanteur, David Hallyday et Laura Smet, soit tranché aux Etats-Unis.

Quelques mois après la mort de Johnny Hallyday en décembre 2017, David Hallyday et Laura Smet, les deux aînés du chanteur, avaient entamé une procédure pour dénoncer le testament rédigé par leur père aux Etats-Unis, et qui désignait Laeticia Hallyday et les deux petites filles du couple comme seules héritières. Les deux aînés estiment en effet que leur père est resté français jusqu’à la fin de sa vie et le droit français prévoit que des enfants ne peuvent être écarté d’un testament.

A l’inverse, Laeticia Hallyday estime que son mari était désormais de nationalité américaine, que le couple vivait aux Etats-Unis, que leurs filles étaient scolarisées aux Etats-Unis et que le couple payait ses impôts aux Etats-Unis. Lors de l’audience en mars dernier, les deux parties avaient fait valoir leurs arguments. Le tribunal de Nanterre avait fini par trancher: la juridiction française est compétente pour trancher le litige. La défense de Laeticia Hallyday avait estimé que cette décision était « dépourvue de réalité factuelle.