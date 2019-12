Avec l’âge, la tension a tendance à augmenter : les vaisseaux sont moins souples alors le cœur est obligé de pomper davantage. Mais, en Occident, une tension élevée signe souvent la maladie » du trop » : trop de sel, trop de sucre, trop de produits industriels, trop de mauvaises graisses, trop de stress, trop de sédentarité, trop de kilos. Sans oublier le tabagisme. On peut renverser la vapeur avec la nutrition du » plus » : plus de légumes, plus de légumineuses, plus d’oléagineux, plus d’épices et d’herbes. Et les légumes à tous les repas ! En plus de leurs vitamines et de leurs teneurs en fibres ils forment une synergie d’oligo-éléments essentiels, qui ont une action directe sur la pression dans les artères.

Les aliments fétiches contre l’hypertension artérielle ?