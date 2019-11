Ibou Faye (And And Défar Kaolack) : « Baye Ciss est une valeur sure, un espoir pour tout le Saloum… »

Le leader du mouvement « And Défar Kaolack », Ibrahima Faye dit Ibou Faye est vraiment soucieux du devenir de sa localité. Il vient de lancer un message fort à travers des remerciements à l’endroit de l’homme d’affaires de Cheikh Al Islam Cheikh Ibrahima Niass Ciss dit Baye Ciss. Pour lui, il est un des dignes fils du Saloum qui, aujourd’hui, est en mode plus que fast track pour faire de Kaolack le modèle de région par excellence au Sénégal et, plus particulièrement, de Médina Baye, une ville lumière.« Je tiens à remercier solennellement Monsieur Baye Ciss pour son engagement et sa détermination sans faille à servir notre région de Kaolack .Voilà un homme calme, non belliqueux animé par un seul et unique objectif : construire Kaolack et Médina Baye afin de les placer au rang des villes les plus modernes et enviées. Son action a été sentie lors de la célébration de l’anniversaire de la naissance du Prophète Muhammad (P.S. L). Il a sorti les gros moyens logistiques comme chaque année pour la réussite du Mawlidou Nabi (Psl). »

Toujours, poursuit le leader de « And Défar Kaolack » : « Le président Baye Ciss ne lésine nullement sur les moyens pour accompagner la cité religieuse où il abat un excellent travail pour son rayonnement. Aujourd’hui, la réalité est Kaolack est en panne sèche de leader charismatique et que l’irruption de Baye Ciss dans l’arène des actions sociales et politiques, depuis quelques années, a fini par juguler cette incurie. Et la façon dont il travaille ne laisse personne de marbre. Tant il le fait dans la discrétion, c’est- à -dire, sans tambour ni trompette.

C’est l’une des raisons qui justifie mon engagement auprès de lui », a dit M. Faye. Ma tournée dans certaines localités de Kaolack à la rencontre des populations en est témoigner pour écouter combien les gens l’apprécie. Et il en appelle : « Kaolack a besoin des gens comme lui .Baye Ciss est un homme d’action, visionnaire, un homme multidimensionnel et international et je ne le dis pas pour lui faire plaisir mais à la base de ses réalisations .La dernière Présidentielle en est une parfaite illustration avec ,à la clef, plus de 70% de résultats dans la région et , au nom de l’APR .C’est pourquoi des jeunes, associations et groupement de femmes se sont mobilisés avec détermination pour se ranger derrière lui afin de l’accompagner dans ses nobles actions. Avec lui, l’espoir suscité «, a-t-il conclu.