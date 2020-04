Ibrahima Benjamin Diagne : « Tout change, tout évolue avec le coronavirus qui défie toute les logiques… »

Science sans conscience n’est que ruine de l’âme » Rabelais

Qui a joué avec ce virus dormant et mortel pourqu’il infecte le monde entier ?

Pour que tout le monde se mette à porter des masques, à s’isoler, à répéter de manière mécanique des gestes dits barrières. Le coronavirus nous déshumanise et nous plonge dans l’absurdité absolue à l’image des folies de la guerre mondiale. De Marseille à Antanarivo, de Paris à Dakar, les savants cherchent… Lueur d’espoir à Madagascar qui s’est offert justement le miracle sous l’œil indifférent du Seigneur. Pourquoi le miracle viendrait-il de l’Afrique?

Les savants ont trouvé le remède anti-covid19 dans ce pays un peu détaché de l’Afrique. Pourquoi ne viendrait-il pas de la Chine, de la Grèce, ou de l’Amérique, des pays « civilisés »… Tout change, tout évolue avec le coronavirus qui défie toute les logiques, toutes les règles naturelles, bouscule le monde, redéfinit la géopolitique des relations internationales, réécrit l’histoire de l’humanité. De son berceau d’Egypte, elle sort la tête de l’eau glaciale de Mada.

Espérons que le covid organics, ce médicament si confirmé va déconfiner l’Humanité entière, va libérer le Sénégal dont le Président de la République, Macky Sall a passé commande auprès de son homologue malgache à la suite d’une visioconférence (une invention occidentale)! Comment expliquer toutes ces mutations?

Ainsi, notre curiosité intellectuelle nous amène à poser des éternels questionnements sur ces scénarii inédits qui se déroulent sous nos yeux. Pour en savoir plus, comme vous, j’ai parcouru quelques versets des livres saints, j’ai revisité les écrits des érudits comme Massalikoul Jinane de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, Eh Malick Sy et je suis en train de relire tous les contes philosophiques de Voltaire (Candide, Zadig) et toutes les réflexions sur le réalisme, sur l’absurdité, sur la condition humaine, sur l’existentialisme de Sartre à Saint Thomas D’Aquin, le discours de la méthode de René Descartes pour mieux comprendre le phénomène Coronavirus …En effet, parmi ces érudits, écrivains, chercheurs et philosophes, il y a des visionnaires. Certains l’ont prédit peut être, ils écrivent pour la postérité. On attend de nos contemporains confirmés des productions intellectuelles de hautes factures qui vont servir la génération future.

Ibrahima Benjamin Diagne