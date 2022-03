Ibrahima Sène du Parti de l'indépendance et du travail (PIT)

Ibrahima Sène : « les retrouvailles entre Macky et Wade sont possibles »

Ibrahima Sène, secrétaire national chargé des questions économiques du Parti de l’indépendance et du travail (PIT) s’est prononcé sur l’actualité politique, dominée par de possibles retrouvailles entre le PDS et l’APR. Interrogé par Walf quotidien au sujet de Wade et Macky Sall, il reste persuadé que des retrouvailles entre les deux pourraient « provoquer une situation telle que la justice pourra s’appliquer sans trouble social ».

Selon lui, « les retrouvailles entre Macky Sall et Abdoulaye Wade sont possibles. Ils ont même intérêt à composer. Mais, s’attendre à ce que le PDS et l’APR, en tant que partis se retrouvent, relève de l’utopie. L’APR n’est pas prête à composer avec qui que ce soit. Elle a les mêmes problèmes pour composer avec ses partenaires de Benno à plus forte raison avec d’autres », a-t-il dit.