Ibrahima Sène : « Sonko appelle la rue pour le mettre au pouvoir »

Déconstruire l’amalgame en cours entre le Projet d’insurrection de Sonko et le projet IDEWA du PIT, lancé en Octobre 2005 !

En effet, « l’appel à la résistance » de Sonko s’inscrit dans le sillage d’une « Révolution » dont l’heure aurait sonné, comme il l’a décrété publiquement en Conférence de Presse, pour, sous couvert de « Défense des libertés démocratiques et « barrer la route au complot » que le Président de la République, Macky Sall aurait ourdi pour l’empêcher d’être le prochain Président de la République en 2024.

Donc, son « appel à la résistance » n’est rien d’autre qu’un « appel à l’insurrection », pour lui éviter la prison et le mettre au pouvoir par la rue, à l’image des « printemps arabes » que ses partisans se plaisent d’évoquer !

Appel qui a été pris au vol par « Y en a marre » qui a aussi décidé, sous couvert de « Défense des libertés démocratiques » d’organiser, tout en sachant qu’elle serait interdite, une marche le 5 mars, allant du Ministère de l’Intérieur vers le Palais de la Présidence, pour obtenir le départ du Président Macky Sall, à l’image de ce qui s’est passé au Mali, comme le dit expressément, en conférence de presse, cette organisation d’activistes de la société civile

Mais toutes ces deux initiatives, en s’inscrivant délibérément dans une stratégie de déstabilisation du pays à travers l’installation de la violence dans la rue, ne disent pas aux Sénégalais, que le succès du « printemps arabe » a plongé ces peuples dans des violences djihadistes, ou dans la dictature, et/ou l dans a destruction de l’intégrité territoriale en Libye et en Syrie, d’une part, alors que, d’autre part, le mouvement populaire au Mali a donné l’occasion à l’ Armée de prendre le pouvoir, et de marginaliser dans la gestion de la Transition, les acteurs les plus radicaux du mouvement .

Voilà la substance de ces deux mouvements, qui usent des mêmes prétextes (Défense de la Démocratie et des libertés politiques, pour un Etat de Droit), et des mêmes méthodes insurrectionnelles de prise du pouvoir par la rue, mais qui diffèrent sur le bénéficiaire politique de cette « Révolution »…

Ili serait Sonko, pour Pastef, et l’Armée comme au Mali, tout en espérant ré éditer l’expérience du Burkina après la chute de Compaoré, avec le soutien de la Fondation Soros, comme dans « les Révolutions de couleurs » dans les anciens pays du bloc soviétique.

Ces deux projets, avec celui baptisé IDEWA du PIT, sont diamétralement opposés, tant dans leurs motivations, dans leurs méthodes, et chez les bénéficiaires de la lutte,

Pour rappel, « l’Initiative pour la démission du Président Wade » (IDEVA), résulte d’un constat unanimement fait par le « Cadre Permanent de Concertation de l’opposition » (Cpc) contenu dans la « Résolution » de son séminaire du 8 Mars 2003 sur la gauche au Sénégal.

Dans cette « Résolution » le CPC constatait « des tendances lourdes « de la politique économique et sociale du Chef de l’Etat, Abdoulaye Wade, devenues manifestes depuis 2004, avec le « scandale des Chantiers de Thiés », le bradage des ICS, les difficultés » occasionnées aux grandes entreprises privées sénégalaises, les mauvais choix en matière de politique énergétique dramatiquement illustrés par la SENELEC ».

D’où le mot d’ordre de 2005 « IDEWA » lancé par le PIT, dont l’objectif était de :

« mettre fin aux gaspillages des ressources publiques, réduire substantiellement le train de vie de nos gouvernants, assainir la gestion de la SENELEC pour mettre fin aux délestages, relancer les entreprises en difficultés pour, entre autres, régler leurs dettes sociales envers les travailleurs, dont celles des travailleurs d’Africamer en grève de la faim…

créer les conditions d’une rentrée scolaire apaisée, financer un Programme Spécial d’Urgence de lutte contre les inondations, et créer les conditions d’une reprise des « négociations de paix en Casamance », éviter aux producteurs d’arachide une « nouvelle année blanche », du fait du dilatoire auquel le pouvoir se livre encore à propos de la fixation du prix producteur, et de mettre fin à son projet de liquidation de l’exploitation agricole familiale pour s’accaparer des terres paysannes ».

Mais le PIT précisait que l’appel au « départ immédiat de Wade » n’est ni un appel à l’insurrection, ni un appel à un coup d’Etat ».

C’est plutôt « un appel qui s’inscrit résolument dans les conquêtes démocratiques de notre peuple, consacrées dans la Constitution, et dans les modalités constitutionnelles de dévolution du pouvoir que Wade et son système qui s’évertue à vider, de toute substance, les conquêtes démocratiques dont le PIT exige le respect scrupuleux par l’Administration, qui sont des droits inscrits dans notre loi fondamentale, et qui ont pour nom :

« Droit de rassemblement pacifique sur la voie publique ; Droit d’organiser des conférences publiques, sans entraves policières ou administratives ; Droit d’organiser des marches pacifiques partout que de besoin ; Droit et liberté d’expression à travers les médias publics et privés ».

Enfin, par rapport à la succession de Wade après son départ anticipé, le PIT réitère son engagement à défendre les dispositions constitutionnelles en la matière, qui désignent le Président du Sénat pour diriger la Transition jusqu’à l’élection d’un nouveau Président.

« Cependant, précisait le PIT que, pour que « cette transition se fasse dans la paix civile et la stabilité et réponde aux exigences de Refondation de notre Eta »t, le PIT propose « l’avènement d’un Gouvernement d’Union Nationale « (GUN), regroupant toutes les forces vives et dirigé par le nouveau Président constitutionnel, pour mettre en œuvre un Programme de Transition de large consensus national »,

A la différence des revendications du peuple Malien pour le Départ du Président Ibrahima Boubacar Keïta, que veut ré éditer Sonko et « Y en a marre » au Sénégal, le pouvoir de Transition devrait être dirigé par un Premier Ministre issu de ses rangs, et la dissolution de l’Assemblée nationale.

Le Projet IDEWA, n’était donc pas une insurrection visant à transmettre le pouvoir pour la réalisation des ambitions d’un homme, ni pour le transmettre aux militaires dans l’espoir de le partager avec eux durant la transition.

Donc, faire de l’amalgame entre les deux types d’appel, c’est ignorer la différence, entre « La Révolution » qui est l’œuvre d’un peuple mobilisé soutenu par des organisations révolutionnaires à son service, d’une part, et la « prise de pouvoir » par une minorité d’activistes à son nom, qui usent de l’agitation et de la violence à cette fin.

Partout, dans l’Histoire des peuples, et récemment en Afrique, ces activistes sont les véritables adversaires des peuples et de la Démocratie qui visent à dévoyer leurs luttes de libération nationale et sociale pour une République démocratique de justice sociale et d’équité territoriale, pour réaliser leurs propres objectifs politiques.

Il est donc capital pour les peuples, de parvenir à les démasquer (Sonko et cie) à temps pour les empêcher de les nuire davantage.

Sinon, par la violence et la déstabilisation ils (Sonko et Y en a marre), feraient de notre peuple, une cible facile pour les djihadistes islamistes à l’affut à nos frontières, et une opportunité historique pour les rebelles indépendantistes de la Casamance, pour réaliser leurs objectifs politiques.

Ce n’est donc pas anodin, que Sonko élargit, publiquement en Conférence de presse, le « complot » dont il serait l’objet, à l’opération militaire encours menée contre une partie des rebelles indépendantistes en Casamance.

Le cas échéant, cela ferait du Sénégal un « Etat failli » à la merci des multinationales qui se disputent la prise de contrôle de notre pétrole, de notre gaz et de notre fer !

C’est tout cela qui fait de Sonko et de « Y en a marre » des « apatrides », qui se couvrent du manteau du « patriotisme » pour mieux manipuler l’opinion

Aujourd’hui, leur masque est tombé !

Les républicains et démocrates du Sénégal sont donc interpellés à barrer la route à Sonko et « Y en a marre », pour préserver notre peuple, notre république démocratique, sa stabilité et sa cohésion légendaires et ses ressources naturelles tant convoitées par les Multinationales et leurs grandes puissances.

Ibrahima SENE PIT/SENEGAL

Dakar l e 27 février2024.