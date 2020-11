Ibrahima Thiam : « Les remaniement de Macky sont dénués de sens »

Le énième remaniement de Macky Sall Ier

Sous le règne de Macky Sall Ier les remaniements ministériels

ont atteint un tel degré d’insignifiance politique qu’il est difficile de vouloir les soumettre à une quelconque lecture politique. Ces remaniements qui se suivent ont un point commun, ils se ressemblent et sont dénués de sens.

Ainsi non content de s’être trompé sur toute la ligne sur ses choix de politique économique depuis son arrivée au pouvoir, le président-monarque ne comprend toujours pas les vrais enjeux. A l’incompétence il ajoute désormais l’infamie en choisissant un attelage gouvernemental disparate d’incompétents. Le nouveau remaniement ministériel avec ses compagnons et anciens adversaires libéraux ne répond à aucune logique. Comment peut-il s’acoquiner avec des personnalités politiques aussi controversées et sans aucune vision, si ce n’est encore de leur permettre de se remplir les poches comme jadis.

Dans la morosité ambiante de la crise sanitaire, tout le monde attendait le remaniement ministériel pour changer l’équilibre statique actuel et redonner l’espoir au peuple.

Dans la vie en général, et dans la politique en particulier, il faut réussir sa sortie. Quand on est président de son pays, l’impératif atteint même une dimension sacrée : c’est l’entrée dans l’Histoire qui se joue, cette unique apothéose offerte aux dirigeants des temps modernes. Le président-monarque Macky Sall aurait donc dû rectifier ses errements pour son dernier mandat et accélérer la cadence des réformes nécessaires avec une équipe gouvernementale restreinte. Force est de constater que ce n’est pas le cas.

On assiste plutôt aujourd’hui à un nouveau dérapage et une sortie de route

Ibrahima Thiam, Président du mouvement AA