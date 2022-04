Le Spécialiste Idrissa Ly révèle le danger récurrent des écrans pour les enfants

L’exposition des écrans aux enfants : un le danger récurrent et méconnu des parents

La révolution numérique a envahi les différents secteurs d’activités de la vie marquée par une modification substantielle des performances scolaires corolaires à des troubles du comportement chez l’enfant. Cette situation est caractérisée par une floraison de supports numériques et de médiums sociaux tels que : les tablettes, la télévision l’ordinateur, téléphones portables etc.

Face à l’omniprésence de ces supports dans notre environnement social, l’inquiétude grandit. Les spécialistes semblent préoccupés aux dangers de ces écrans sur la santé mentale, psychique, physique et sociale des enfants.

L’analyse de ce phénomène nous projette dans une perspective relationnelle avec le champ de l’autisme. En effet, les enfants autistes ont certains centres d’intérêts et manifestations identiques avec ceux exposés aux écrans.

Dès lors il serait important de parler d’abord de l’autisme ensuite de faire une analyse sur ce nouveau phénomène et enfin de formuler quelques recommandations aux parents.

La télévision, l’ordinateur, le tablette, le smartphone ou encore les jeux vidéo sont les supports numériques les plus utilisés par les enfants plus particulièrement les tablettes. Ce qui fait que les industries ont compris que ces dernières sont devenues plus rentables. Dès lors nous assistons à une floraison de ces tablettes et une étude menée en 2017 a révèlè qu’elles sont plus vendues dans le monde.

Face à cette situation, la vie des enfants devient de plus en plus menaçante avec des conséquences néfastes sur leur développement cognitif, affectif et social. Cependant ce phénomène présente des manifestations similaires avec l’autisme d’où le nom ‘’autisme virtuel’’.

L’autisme est reconnu comme un handicap. Il s’exprime de manière très variable, c’est pourquoi on parle aujourd’hui de troubles du spectre autistique (TSA).

Les TSA sont caractérisés par une altération de trois domaines de comportement de la petite enfance :

Les interactions sociales

L’enfant ne s’engage pas dans les relations interpersonnelles :

Des particularités dans le contact oculaire (tel qu’un regard fuyant)

Peu ou pas de recherche spontanée à partager ses plaisirs, ses intérêts ou ses réussites

Des difficultés à reconnaitre et à décoder nos comportements et émotions….

La communication

L’enfant présente souvent des difficultés de langage oral sans tentative de compensation par le non verbal lorsqu’il s’exprime verbalement, le langage présente des bizarreries.

Une difficulté à être dans la conversation

La répétition de mots et phrases, hors contexte, sans réel échange

Une intonation de voix qui peut être monocorde, suraigüe ….

Des difficultés à comprendre le second degré, l’humour, les expressions abstraites….

Comportement et les intérêts restreints et stéréotypés

L’enfant présente souvent des particularités au niveau de son comportement, ainsi que dans ses domaines d’intérêts.

Des mouvements stéréotypés répétés (battements des mains comme pour s’envoler, balancement du corps d’avant en arrière …)

Un besoin de routines avec une résistance aux changements

Un intérêt très marqué pour des objets inanimés (bout de ficelle, brindille d’herbe…) ainsi que des parties d’objets (roue d’une petite voiture…)

Une absence de jeux nécessitant de l’imagination (jeux créatifs et jeux de faire semblant)

Les signes d’alerte de l’autisme

Absence de babillage, de pointage ou d’autres gestes sociaux à 12 mois

Absence de mots à 18 mois

Absence d’association de mots à 24 mois

Perte du langage ou de compétences sociales quel que soit l’âge.

En ce qui concerne le danger des écrans sur les enfants s’explique d’abord du fait que nous vivons dans des maisons où la télévision reste allumer toute la journée dans le salon, dans la cuisine et dans les chambres.

Ensuite les parents ne pensent pas mal faire en croyant que les écrans calment l’enfant, les rendent sages et apprennent avec les écrans. L’exposition nocive des écrans sur les enfants entrainent des troubles qui sont identiques avec les troubles spectres autistiques. Retard du langage, troubles du sommeil, de la vision, vie sociale menacée, déprime … autant de menaces pesant sur les enfants et ados. Les industries ont fini par comprendre que la rentabilité de leurs produits réside sur la vente de tablettes d’enfants. Ce qui explique la forte présence de ces appareils et depuis 2014 ces dernières sont devenues numéro 1 en termes de vente.

Cependant l’usage des écrans aurait des effets néfastes sur la santé de nos enfants :

Sommeil perturbé

Isolement

Appauvrissement de la relation aux autres

Irritabilité

Agressivité

Anxiété

Désintérêt pour d’autres activités

Vue altérée font partie des troubles recensés.

Le visionnage de plus de 2h/ jour, la télévision dans la chambre, le téléphone au pied du lit la nuit sont autant de facteurs aggravants. Les troubles du sommeil auraient pour principale responsable la luminosité émise par les smartphones et tablettes, la fameuse lumière bleue.

Une étude publiée en 2017 dans la revue scientifique nature explique que les touts petits (6 mois à 2 ans 1 /2) en contact avec des écrans en fin de journée dorment moins, la faute à cette lumière jouant sur la production de mélatonine, l’hormone du sommeil.

Concernant la santé des enfants, la durée passée devant les écrans et ainsi l’inactivité entrainent des problèmes de prise de poids plus ou moins conséquents. Une exposition prolongée aux écrans aurait des conséquences sur la vue.

De plus s’en suivent les troubles de l’apprentissage et du développement qui sont entre autres un danger qui plane sur les enfants très exposés aux écrans, notamment les troubles du langage. Ces derniers restent passifs devant un smartphone, une télévision ou une tablette. Leurs capacités de réflexion, de mémorisation et de créativité se trouvent en berne.

En outre cette exposition aux écrans est encore plus nocive pour les moins de 3ans en pleine découverte du monde, de la motricité, de la parole et du vocabulaire. Certains spécialistes mettent en avant la situation de enfants totalement absents face à la réalité et aux gens qui les entourent.

Enfin un autre danger qui vient s’ajouter est la perception des parents face aux manifestations. En effet nous vivons dans une société où nous avons des croyances et cultures qui nous sont propres. C’est qui fait que dès que ces signes sont remarqués chez les enfants nous avons tendance à croire que ce sont des pouvoirs surnaturels et ces thèses souvent confortées par nos proches (parents, amis, marabouts, etc. …) ce qui empire la situation et devenant de plus en plus compromettante pour l’enfant.

Les recommandations

Les recommandations ou conseils vont à l’encontre des parents il urge de

Communiquer avec les enfants

En effet beaucoup de parents ne communiquent pas leurs enfants à cet âge, ils pensent que c’est en cédant aux caprices des enfants en mettant à leur disposition par exemple des tablettes ou téléphones que ça leurs aidera non ils favorisent plutôt l’émergence d’un environnement à risque, parce que à force de les exposer aux écrans ils auront des centres d’intérêt restreint du coup ils ne communiquent pas.

Ils sont tous les temps scotchés sur les tablettes ce qui ne sera pas indemne de troubles plus particulièrement un retard de langage donc il urge que les parents privilégient la communication avec les enfants.

Faire des activités physiques régulières

Ces activités permettent par exemple de remplacer le temps passé devant un écran par des jeux plus actifs et interactifs afin de remettre le jeu au centre de la vie de l’enfant.

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) recommande une activité physique plusieurs fois par jour. Pour les enfants de 3 à 4ans, il faut compter au moins 3heures d’activité plus ou moins intenses. Le sommeil est aussi une composante importante de leur qualité de vie. Pour les petits jusqu’à 4ans, le temps de sommeil doit être de 10 à 14 heures par jour.

En plus de l’activité physique, l’accès aux écrans doit être limité.

D’être responsables envers nos enfants

Ceci commence par le fait de revoir notre perception c’est-à-dire d’aller consulter un spécialiste pour avoir son diagnostic dès les premières signes.

De ne pas trop se fier aux esprits maléfiques ou pouvoirs surnaturels imaginaires mais aussi ne pas trop écouter les opinions des parents, amis ou proches parce qu’après tout ils ne sont pas des spécialistes et ne font que des suppositions.

Se promener souvent avec l’enfant, le faire sortir pour aller au parc ou des endroits attractifs pour lui permettre de faire des découvertes passionnantes ça peut l’aider à changer d’environnement en lui faisant sortir du monde des écrans.

Misons sur l’éducation non formelle (la maison) et ceci passe par une vigilance envers nos enfants.

Protégeons les enfants et

Aidons-les à se protéger

IDRISSA LY

Diplômé d’Etat en travail social

Spécialiste en protection de l’enfant

Educateur spécialisé pour enfant autiste