Idy, le plan B du Palais, menacé…Wade fait pression sur Macky

Avec tous les scandales auxquels font face Macky, sa belle famille et ses ministres, c’est un tout autre enjeu qui se joue entre responsables des grands partis de la famille libérale (PDS de Wade et Rewmi de Idy) sur le prochain candidat à la présidentielle de 2024. Macky Sall avait un plan B qui était la candidature du patron de Rewmi, Idrissa Seck (Idy), comme candidat de la mouvance présidentielle…

Cette option est menacée aujourd’hui par les bons rapports entre Macky Sall et les Wade. Le vieux Wade souhaite que son fils soit le plan B du Palais. Et il ne veut pas entendre parler de Idy. Et pour Macky l’option Karim Wade est plus crédible que celle de Idy…

Idrissa Seck est un homme politique réputé instable. Tout le monde a remarqué comment il se jouait de ses rapports avec Me Abdoulaye Wade. Et c’est ce qu’il est en train de faire avec le Président de la République Macky Sall. C’est sa tortuosité qui le perd. En est-il conscient ? Idrissa Seck pense tromper tout le Sénégal. Il avait soutenu le Président de la République Macky Sall au début de la seconde alternance en 2012, en voyant même des membres de son parti nommés sous le premier gouvernement du leader de l’Alliance pour la République (APR).

Seulement Idrissa Seck a pris très tôt la responsabilité de rompre avec le Président de la République Macky Sall, le traitant de tous les noms d’oiseau. Ce faisant, il avait pensé prendre date en se montrant comme le premier opposant le plus virulent du Président Macky Sall, d’autant que des responsables du Parti démocratique sénégalais (PDS) avec au premier plan Karim Wade étaient visés dans des affaires politico-judiciaires.

Après avoir rejoint à nouveau le camp du Président de la République Macky Sall contre toute attente, Idrissa Seck fait dans le yo-yo. Il souffle le chaud et le froid. Idrissa Seck pose tantôt des actes qui veulent montrer qu’il est sur le point de rompre avec Macky Sall, tantôt qu’il est dans la mouvance présidentielle. Les Sénégalais ont du mal à saisir véritablement le jeu auquel il se livre.

Pourtant, malgré sa tortuosité, selon les informations de xibaaru, le Président de la République Macky Sall voulait faire d’Idrissa Seck son dauphin. Mieux, le Président de la République voulait présenter la candidature d’Idrissa Seck à sa succession au moment où ses relations avec Wade et Karim étaient exécrables.

Seulement, le Président de la République Macky Sall a été instruit par les derniers évènements qui se sont présentés. Aujourd’hui, après les élections législatives qui ont montré la puissance du PDS et les faiblesses du Rewmi de Idrissa Seck, le Président de la République Macky Sall sait que la candidature de ce dernier serait un échec total.

Ses relations étant consolidées avec Me Abdoulaye Wade et après la rencontre de Doha avec Karim Wade, Macky Sall pense sérieusement à une candidature de ce dernier comme le choix de la mouvance présidentielle. Et Karim Wade a toutes les chances de battre les opposants. Non seulement il garde une certaine aura, mais il dégage l’image d’un homme politique responsable qui ne fera rien pour rendre le Sénégal instable.

Karim Wade a la confiance des bailleurs de fonds, des investisseurs, de tous les partenaires étrangers du Sénégal. Il a un profil qui rassure contrairement à d’autres hommes politiques autres que Macky Sall… Ayant vraiment la bonne lecture de la situation, l’ancien Président de la République Me Abdoulaye Wade a compris que son fils Karim Wade pourrait être un bon pion. Compte tenu de son image effectivement au plan international.

Et Wade fait pression sur Macky pour que le choix de Karim Wade soit officialisé. Mais Macky Sall aura du mal à convaincre sa coalition qui ne voudrait pas se faire submerger par les libéraux qui sont d’anciennes connaissances. Et la cohabitation entre les libéraux de Wade et les républicains de Macky Sall risque d’être compliquée. Macky Sall se retrouve pris entre deux feux. Sa coalition risque de prendre un sacré coup.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn