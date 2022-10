La ministre du Pétrole et des Energies, Sophie Gladima, assure qu’il « n’a jamais été question » pour le gouvernement d’augmenter le prix du carburant, insistant sur les efforts des pouvoirs publics pour « réduire la vie chère à tous les niveaux ».

« Je veux attirer l’attention des populations : il n’a jamais été question d’augmenter le prix du carburant, c’est le gasoil qui est utilisé en majorité dans ce pays et son prix n’a pas bougé », a-t-elle dit jeudi au cours d’une cérémonie de remise de kits scolaires aux élèves de la commune de Joal-Fadiouth.

La ministre du Pétrole et des Energies a invité les commerçants à arrêter « d’augmenter les prix des produits de consommation sous prétexte que le prix du carburant est en hausse.

Elle a de même demandé aux populations à « dénoncer » les chauffeurs de transport en commun, en particulier les conducteurs de « taxis clandos » qui ont tendance à sectionner les trajets pour faire payer davantage leurs passagers.

« On n’a jamais augmenté le prix du gasoil, on avait augmenté le super mais [atteindre…] le prix normal qui est de 1125 FCFA et jusqu’à présent, on le vend à 890 FCFA, donc il y a un gap déjà, et cela c’est l’Etat du Sénégal qui le supporte », a soutenu Sophie Gladima.

Selon Mme Gladima, les commerçants doivent plutôt accompagner « les efforts de l’Etat pour soulager les populations qui sont déjà affectées par le coût élevé de la vie », à cause notamment de la guerre en Ukraine.

« Quand l’Etat fait des efforts, il faut que les commerçants également acceptent de faire ces efforts avec nous et non d’augmenter » les prix, a-t-elle indiqué.

La ministre des Pétroles a redit la volonté du président de la République de consacrer cette année à trouver des solutions aux difficultés vécues par les domaines dans le domaine social, ce qui « signifie réduire la vie chère à tous les niveaux ».

Elle signale que des commissions sont en train d’être mises en place pour élaborer une « feuille de route » afin de « compléter la vision de son chef de l’Etat » dans ce domaine.

Source : APS