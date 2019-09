Inauguration de Massalikoul Djinane: Le dispositif sécuritaire

La police nationale va déployer les gros moyens pour assurer une bonne couverture sécuritaire de l’inauguration de la mosquée Massalikoul djinane prévue le 27 septembre prochain. Face à la presse hier, le commissaire central de Dakar, Ndiarra Sene, a déclaré que 1600 policiers seront mobilisés pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens durant cet événement religieux qui va rassembler des milliers de musulmans venus des quatre coins du pays.

«Après l’accueil populaire réservé au Khalife Général des mourides à l’occasion de sa venue à Dakar, d’autres programmes sont prévus au programme de l’inauguration de la mosquée Massalikoul Djinane. Il s’agit notamment de la cérémonie officielle prévue le 26 du mois. Ainsi les prochains jours constitueront des moments de convergence des milliers de talibés de l’intérieur du pays vers la capitale et des différents secteurs de Dakar vers la mosquée et ses environs. La police a pris une batterie de mesures pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens dans la mosquée et ses environs, ainsi que dans les lieux d’hébergement. Mais aussi pour gérer la question de la mobilité assez problématique à Dakar et surtout dans cette zone. Il s’agit également de la gestion des foules. 1600 fonctionnaires de la police en uniforme comme en tenue civile, du groupement mobile d’intervention, de l’école nationale de la police entre autres sont mobilisés», a assuré le commissaire central.