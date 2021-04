Incendie à Linguère : Ansoumana Dione demande une assistance psychologique pour les parents

Un incendie a causé, ce samedi 24 avril 2021, à l’hôpital Magatte LO de Linguère, le décès de bébés, morts calcinés. Un tel drame ne peut pas être sans conséquence pour le personnel de cette structure sanitaire et surtout pour les familles des victimes. Si l’on y prend garde, d’autres faits graves peuvent découler de cette catastrophe, notamment, chez les mamans, déjà vulnérables, qui venaient d’accoucher.

C’est pourquoi, Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM) et Conseiller à la Direction Générale de l’Action Sociale, au Ministère de la Santé et de l’Action Sociale, préconise une assistance psychologique pour les parents des victimes. Selon lui, la même chose doit être faite pour le personnel du service en question, sous le choc.

Par ailleurs, Ansoumana DIONE présente ses sincères condoléances au Directeur de l’Hôpital Magatte LO, à tout son personnel, au Maire Aly Ngouille NDIAYE et à l’ensemble des parents victimes de ce malheur. Enfin, le Conseiller de la Direction Générale de l’Action Sociale prie pour le repos de l’âme de ces bébés que le Tout Puissant Seigneur Miséricordieux a bien voulu prendre de cette façon, en ce mois béni de ramadan.

Rufisque, le 26 avril 2021,

Ansoumana DIONE, Conseiller à la Direction Générale de l’Action Sociale, au Ministère de la Santé et de l’Action Sociale