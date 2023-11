Incidents OM- Lyon : La réaction du coach lyonnais qui a été agressé

Le coach des lyonnais a placé des mots forts après son agression. Fabio Grosso n’en veut pas à l’olympique de Marseille

« Je n’ai rien contre Marseille et les supporters. Il ne faut pas attendre quelque chose de plus grave pour prendre des décisions. J’espère que ce n’était pas des supporters de l’OM et que c’était des gens avec rien dans la tête. Il faut prendre des décisions. Ça va mieux et ça doit aller mieux même si on était déçus, fâchés, énervés. On a passé une journée très triste pour le sport. On ne peut pas mettre en danger la vie des gens. Il y a eu des choses inacceptables », a-t-il déclaré.

A noter que lors de la rencontre devant opposé Marseille à Lyon communément appelée le duel des olympiens, le bus des visiteurs a été sauvagement agressé par des individus en dehors du stade vélodrome le dimanche dernier et finalement la rencontre n’a pas pu se jouer.

Aptes avoir pris le soin de situer les responsabilités, le match sera reprogrammée le 6 décembre mais jusqu’à présent la décision de la jouer à huis clos ou devant des supporters n’est toujours pas prise.

Abdou Marie Dia pour Xibaaru