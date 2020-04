Dans une vidéo qui fait présentement le tour de la toile, Alpha Condé, le président guinéen propose à ses concitoyens d’utiliser entre autres remèdes, le mentholatum et de l’eau chaude comme remède contre le COVID-19.

L’élément filmé se déroule dans une rue de Conakry. Devant des caméras et entouré de ses proches collaborateurs, le président Alpha Condé y fait de la sensibilisation contre le COVID-19. Interrogé sur les consignes données à la population, le président guinéen explique.

« Est-ce qu’ils se lavent les mains, est-ce qu’il n’y a pas de regroupement, est-ce qu’il y a un mètre entre eux ? Je leur ai demandé s’ils voient ce qui se passe en France, en Espagne et en Italie. Est-ce qu’ils veulent cela en Guinée ? Non. S’ils n’en veulent pas, alors, il faut qu’ils écoutent ce que disent les médecins. Qu’ils se lavent les mains plusieurs fois par jour et qu’ils ne se collent pas. Et qu’il n’y ait pas de regroupement », dit-il.

Mais contre cette pandémie, Alpha Condé a une recette qu’il conseille aussi à ses concitoyens : l’usage du bon vieux mentholatum et de l’eau chaude. « Et ceux qui peuvent acheter du mentholatum, qu’ils en achètent pour mettre dans le nez et ensuite boire de l’eau chaude », recommande le président Condé qui s’adressait à des guinéens.