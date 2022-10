Injures contre Diaga…Deux tiktokeurs condamnés à six mois

La sentence est tombée pour Liw Faramareen et Massamba Sène. Les tiktokeurs devront passer 6 mois à Rebeuss. Selon nos confrères de Seneweb, ils ont été jugés hier, lundi, pour injures publiques et voie de fait. Ils avaient pris pour cible, sur Tik Tok, la famille de feu Thione Seck. Insultant le défunt musicien, son épouse, Diaga, et leurs enfants Wally et Seydina Alioune Seck.

À la barre, les mis en cause ont reconnu les faits et sollicité la clémence du tribunal. Leurs avocats ont embouché la même trompette. Mais le juge les a reconnus coupables des faits qui leur sont reprochés et condamnés à six mois de prison ferme.

La sentence aurait pu être plus lourde puisque le procureur avait requis deux ans dont un an ferme.