Inondations en Europe : Plus de 100 morts enregistrés

Le bilan des intempéries en Europe ne cesse de grimper. Plus de 126 personnes sont mortes en Allemagne et en Belgique où des centaines de personnes sont encore portées disparues. Les autorités craignent que le nombre de décès augmente encore.

L’Europe fait face à des inondations brutales, du jamais-vu depuis plusieurs décennies. Selon les autorités allemandes, le dernier bilan fait état d’au moins 103 morts dans le pays ce vendredi matin 16 juillet. Un chiffre appelé à monter en raison du nombre de personnes encore portées disparues.

Dans le canton de Bad Neuenahr-Ahrweiler particulièrement frappé, 1 300 personnes étaient considérées comme disparues jeudi soir. Sur place, un responsable des pompiers a confié à RFI que des parkings d’immeubles et des caves étaient encore sous l’eau, faisant craindre de retrouver des morts.

L’eau est montée à plus d’un mètre dans plusieurs régions allemandes. À Dusseldorf, dans le nord-ouest de l’Allemagne, tout le quartier de l’Ostparksiedlung est inondé. Un centre de soins a été mis en place pour les résidents. « Le danger vient de la rivière Düssel qui a débordé et notre maison donne directement sur la rivière. Elle a commencé à décroître mais toutes les rues derrière la maison se sont transformées en fleuve », témoigne une habitante, dans des propos rapportés par RFI.

De plus, plusieurs personnes sont décédées et d’autres portées disparues en Allemagne à la suite d’un important glissement de terrain, consécutif aux violentes intempéries, qui a emporté vendredi matin des maisons dans une localité située non loin de Cologne, ont annoncé les autorités locales. Sur la commune de Erftstadt-Blessem, « les maisons ont été largement emportées par les eaux et certaines se sont effondrées. Plusieurs personnes sont portées disparues », selon un tweet de la communauté de communes de Cologne.

