Inondations : La mairie de Keur Massar Nord «déjà sur le terrain»

Les habitants de certains quartiers de Keur Massar Nord se sentent oubliés par les autorités municipales lors de la saison des pluies. Des propos qu’ils soutiennent à cause des différentes réactions des autorités sur la prise en charge des inondations. Interpellée sur la question, la mairie de Keur Massar Nord explique qu’elle comprend la réaction de ces habitants.

M. Abdoul Aziz Sow, le chef du Bureau de la voirie des réseaux, des travaux, de l’entretien et de la maintenance à la mairie de Keur Massar Nord, explique le plan d’actions mis en place : «Les délégués de quartier sont nos interlocuteurs directs et pour toutes les activités menées lors des hivernages, ils impliquent à chaque fois les habitants des quartiers. Mais ce sont ces derniers qui ne facilitent pas le travail aux techniciens qui vont sur le terrain pour faire le nécessaire.»

Aujourd’hui, la mairie de Keur Massar Nord a pris les «devants en allant sur le terrain depuis plus d’un mois maintenant afin de faire le point sur les différentes zones inondables». «Nous avons une idée de l’ampleur de la situation et nous comptons nous mettre à la tâche pour aider la population au maximum.»

Par ailleurs, M. Sow, repris par Le Quotidien, salue «le dynamisme et la responsabilité de certains habitants qui n’attendent pas l’Etat et ont entrepris par leurs propres moyens d’essayer de s’occuper eux-mêmes de la gestion des inondations».