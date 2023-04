Dans une circulaire adressée aux différents Présidents et Procureurs généraux de Cours et tribunaux de Dakar, le Garde des Sceaux, Ismaila Madior Fall, a demandé à ces derniers d’établir et de lui transmettre journellement, au besoin par voie électronique, la liste nominative des Greffiers et autres agents en grève depuis le 16 mars ». Ainsi, il demande aux Présidents des différents Cours et tribunaux de « recourir, en cas de besoin, au concours de greffiers ad hoc ».

Aussi, la circulaire du ministre repris par Actu 221 recommande, « dans le souci d’assurer un bon fonctionnement du service public de la justice », d’utiliser « rationnellement les greffiers et autres agents qui ne sont pas concernés par la grève aux tâches juridictionnelles et administratives courantes ».