«Je ne veux pas avoir la mort d’un étudiant sur la conscience» (Dr Abdourahmane Diouf)

Dans un contexte marqué par des tensions et des revendications étudiantes, Dr Abdourahman Diouf, Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, a pris la parole pour clarifier les positions du gouvernement et rappeler les principes de stabilité et de responsabilité qui doivent guider la gestion des universités sénégalaises. Lors d’une intervention à la fois ferme et pédagogique, il a éclairé plusieurs points essentiels concernant la situation actuelle.

Dr Abdourahmane Diouf a d’abord souligné que le droit de grève des étudiants est reconnu par la Constitution et qu’il constitue un acquis démocratique. Lui-même ancien étudiant gréviste, il a exprimé sa compréhension de l’importance de ce droit. Cependant, il s’est dit surpris par le niveau de violence observé lors des récentes manifestations.

« Ces actes violents n’ont pas leur place, d’autant plus qu’il n’existe pas de différends majeurs entre les étudiants et le ministère, si ce n’est quelques malentendus concernant les calendriers académiques », a-t-il précisé. Le ministre a tenu à rassurer les étudiants en affirmant : « Vous êtes pressés, mais sachez que nous le sommes tout autant. Nous voulons mettre en œuvre ces programmes d’urgence pour que vous puissiez étudier dans des conditions optimales. »

Éclairant les responsabilités liées à la gestion des universités, Dr Diouf a rappelé que celles-ci sont des entités autonomes régies par des conseils académiques. Ces instances, qui incluent des représentants des étudiants, des syndicats, des enseignants-chercheurs et d’autres parties prenantes, prennent collégialement les décisions nécessaires.

« Ni un ministre, ni un recteur, ni un directeur du CROUS n’a le pouvoir de fermer une université. Ces décisions sont prises par les conseils académiques, en toute responsabilité », a-t-il expliqué dans des propos repris par Seneweb. Il a illustré ses propos avec la fermeture temporaire de l’Université Assane Seck de Ziguinchor, décidée par le conseil académique pour des raisons de sécurité.

Dr Abdourahman Diouf a également mis en avant la priorité accordée à la sécurité des étudiants. Evoquant des tragédies passées, comme celles survenues à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, il a déclaré : « Je ne veux pas avoir la mort d’un étudiant sur la conscience ». Face aux critiques concernant les fermetures temporaires, il a assumé pleinement ses responsabilités, affirmant qu’il préfère prévenir tout risque de perte humaine.

Enfin, le ministre a appelé les étudiants à respecter les droits de leurs pairs. Il a fermement déclaré que personne n’a le droit d’empêcher d’autres étudiants de s’inscrire sous prétexte que les infrastructures sont saturées. « Ce droit ne leur appartient pas », a-t-il insisté.

Il a rappelé que l’objectif commun des acteurs du système universitaire est de bâtir une université moderne et inclusive pour le Sénégal. Dr Abdourahman Diouf a réaffirmé l’engagement du ministère à travailler sans relâche pour le bien-être des étudiants et la stabilité du système universitaire.