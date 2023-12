JOJ Dakar 2026 : Les journalistes sportifs à l’école d’imprégnation

A 1014 jours , le comité d’organisation des jeux Olympiques de la Jeunesse prévus en 2026 à Dakar a convié la presse sportive à un atelier de d’information et d’imprégnation sur l’état des préparatifs de cet important rendez-vous sportif de la jeunesse. En partenariat avec l’ANPS (Association nationale de la presse sportive sénégalaise), 50 journalistes sportifs ont assisté à cet atelier de formation n’est qu’un premier élément d’une série d’ateliers pour mieux outiller les journalistes afin qu’ils soient imprégnés de ce qui les attendent.

Toute la communauté est mobilisée pour la réussite des jeux. Le 4 février 2024 est prévu le lancement du plan de communication global avec une série d’événements clés qui vont faire l’objet de vulgarisation.

Avant les jeux déjà en janvier 2024 jusqu’au 31 décembre 2026 avec la date clé du 1er janvier 2025 jusqu’à l’allumage de la flamme olympique de la jeunesse, environ 60 jours avant la cérémonie officielle, pendant les jeux, environ 90 jours avant l’allumage de la flamme olympique à la fermeture du Village olympique et comprenant la période des Jeux en octobre 2026 et après les jeux c’est-à-dire à la fermeture du village olympique et la dissolution du COJOJ (Comité d’organisation des jeux Olympiques de la Jeunesse), la communication va jouer un rôle essentiel pour la réussite de ce défi mondial où sont attendus plus de 7000 jeunes venus de plusieurs pays du monde.

L’ambition du COJOJ est de faire le Sénégal soit le hub des grands événements sportifs. Les techniciens des fédérations et des enseignants d’Eps de bouger pour trouver les meilleurs athlètes et de jouer leurs partitions.

Le président du Comité d’organisation et par ailleurs président du Comité National Olympique du sport sénégalais Diagna Ndiaye, accompagne de Monsieur Baidy Agne du Patronat et Louis Lamotte, il est revenu sur le conseil présidentiel qui a été une occasion pour faire le point sur la préparation des JOJ de Dakar 2026. Et Diagna Ndiaye de dire que cet événement qui est une première en Afrique, portera à jamais l’empreinte mémorielles pour avoir conduit la délégation à Buenos Aires en octobre 2018.

Dans la période qui a suivi le report des jeux du fait de la pandémie de Covid-19, des activités soutenues ont rythmé l’agenda du comité d’organisation et un point d’étape sur la préparation des Jeux.

Dans un autre registre, la réfection du stade Iba Mar Diop a fait déguerpir tous les artisans et les cordonniers et après conciliation, un taux de paiement de plus d’un milliard a été versé aux impactés et le

Il a été décidé d’augmenter la capacité du stade Iba Mar Diop va passer de 5000 à 8000 places. Le comité d’organisation des jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026 a bâti un Slogan « Bâtir demain ensemble » afin qu’au delà du défi de l’organisation, le Sénégal doit aussi glaner plusieurs médailles sur les 35 disciplines sportives en compétition lors de ces 15 jours de rencontres internationales.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn