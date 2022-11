Dernière minute…Kabirou Mbodj arrêté à Paris pour triple viol

Les choses se compliquent pour le PDG de Wari, le richissime Kabirou Mbodj…

Des informations du site PULSE

Accusé de viol en France par deux Marocaines et une Nigérianne, Kabirou Mbodje, a finalement été arrêté, hier. Il nous revient qu’après son audition, le procureur a décidé de l’envoyer en prison. En effet, le parquet estime que l’homme d’affaires sénégalais dispose de moyens financiers lui permettant d’organiser sa fuite. Et de ne plus répondre des accusations de viols qui pèsent sur lui à Paris. Ainsi, a-t-il préféré le garder en prison en attendant son jugement prochain. Ce qui ne fait pas tomber sa présomption d’innocence.

L’homme d’affaires franco-sénégalais est soupçonné d’avoir commis trois viols lors d’une même soirée et un quatrième plus tôt dans l’année. Il conteste ces accusations et se dit victime d’un complot et conteste systématiquement le bien-fondé. « Ce complot me cause énormément de tort. J’espère que l’enquête le démontrera : je suis un homme honnête, sans histoire et qui ne fait du tort à personne. Je suis une victime », martelait-il.

Toutefois Kabirou Mbodj, 58 ans, admet avoir reçu chez lui trois des plaignantes : deux Marocaines, l’une âgée de 39 ans, l’autre d’une vingtaine d’années, ainsi qu’une Nigériane la vingtaine également.

