Kanye West musicien le mieux payé en 2020 avec…170 millions de dollars

Kanye West a atteint la première place du magazine Forbes en tant que musicien le mieux payé de 2020.

Alors que la belle-sœur Kylie Jenner a dépassé de loin la concurrence en terminant en tête de la liste des célébrités avec 590 millions de dollars, West est arrivé au deuxième rang avec 170 millions de dollars, soit plus du double du musicien suivant sur la liste, Elton John , qui a gagné 81 millions de dollars.

Pendant ce temps, suivant les traces de West et John, Ariana Grande a décroché la troisième place de musicien la mieux payée avec 72 millions de dollars, largement derrière son massive Sweetener Tour à l’appui de ses deux albums studio Sweetener et Thank U, Next.

Sur la base de leur tournée et de leur album de succès Happiness Begins, les Jonas Brothers sont arrivés quatrième avec 68,5 millions de dollars.

Le duo de production et DJ électronique américain The Chainsmokers a pris la cinquième place avec 68 millions de dollars.

Pour compléter les 10 meilleurs musiciens les mieux payés: Ed Sheeran 64 millions de dollars, Taylor Swift 63,5 millions de dollars, Post Malone 60 millions de dollars, Rolling Stones 59 millions de dollars et Marshmello 56 millions de dollars.

Une grande partie des 170 millions de dollars de Kanye West provient de son contrat de baskets Yeezy avec Adidas. Dans l’ensemble, Forbes a maintenant sa valeur officielle de 1,3 milliard de dollars, ce qui est intervenu après que le rappeur et entrepreneur ait mené une campagne publique de plusieurs années, selon Business Insider.

Son année lucrative a également inclus la sortie très attendue de son album de hip-hop chrétien, Jesus Is King, en octobre 2019 et de son album Sunday Service Jesus Is Born en décembre 2019.

Jesus Is King est devenu le premier album à remporter le Billboard 200, les meilleurs albums R & B / Hip-Hop, les meilleurs albums de rap, les meilleurs albums chrétiens et les meilleurs albums de Gospel en même temps.

Kanye West, natif de Géorgie, 42 ans, a également collaboré avec Vanessa Beecroft sur deux opéras – Nabuchodonosor et Mary.