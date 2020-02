Kaolack : Le CD lance le processus de mise en place du Réseau des acteurs de l’Economie sociale et solidaire…

Deux semaines seulement après le Forum du 31 janvier 2020 tenue sous la présidence de Madame Zahra Iyane THIAM ministre de la micro finance, le Président du Conseil Départemental de Kaolack, M. Baba Ndiaye vient de lancer la machine pour la mise en place du Réseau des acteurs de l’économie sociale et solidaire.

Suite aux engagements pris devant les responsables des coopératives et organisations faîtières ayant pris à ses assises, et en prélude à la mise en œuvre des recommandations adoptées, Baba NDIAYE, dans sa volonté de concrétiser le réseau des acteurs de l’ESS, a organisé un atelier de formation. Cette session de formation, déroulée par l’ONG Anolf Sénégal dirigée par Mr Talla CISSE, a été financé dans le cadre de la mise en œuvre du « Projet Doolel » de la coopération italienne.

Neuf (09) jours durant, 90 représentants des coopératives, groupements de producteurs, GIE et GPF venant des 3 départements de la région de Kaolack et issus pratiquement de toutes les filières de l’ESS, ont bénéficié d’un renforcement de capacités sur la thématique de la «contractualisation des relations de travail appliqué au secteur de l’économie sociale et solidaire ».

Trente cinq (35) GIE et GPF ainsi que les organisations faitières et professionnelles ci-après ont été les principales bénéficiaires de cette session de capacitation en droit du travail :

Coopérative régionale des exploitants de sel

Coopérative régionale de l’Agroalimentaire

Coopérative des femmes transformatrices-Savonnerie

Coopérative pour le développement local de Sibassor

Fédération des femmes productrices de maïs –FEPROMAS

Fédération Départementale des femmes pour le développement

Directoire Régional des femmes pour l’élevage –DIRFEL

Plateforme de la filière laitière

Cadre de concertation des producteurs d’arachide-CCPA

Table-filière maïs

Table-filière mil-PAFA

Groupement des exploitantes de la filière bissap

Groupement des femmes pour la valorisation de l’anacarde

Fédération nationale des boulangers-section Kaolack

Union nationale des mareyeurs-section Kaolack

Réseau des professionnels du bois –section de Kaolack

La cérémonie de clôture et de remise des parchemins, organisée le jeudi 20 février 2020 au Conseil départemental, a été saisie par le Président Baba NDIAYE pour appeler ces différentes organisations mettre à profit les préceptes acquis durant cette formation et à intégrer le collège « organisations professionnelles » du Réseau des acteurs de l’économie sociale et solidaire qui sera bientôt mis en place au niveau de la région de Kaolack.

Au nom des bénéficiaires, Mr Abdou Diallo de la Convergence de jeunes éleveurs dira que Mr Baba NDIAYE vient de donner, à nouveau, la preuve de son engagement en faveur de l’émergence de la Région de Kaolack.