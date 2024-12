Kaolack : Le centre Ansoumana Dione investit dans l’habillement des malades mentaux

Le Centre Ansoumana DIONE de Kaolack achète à nouveau des vêtements à Dakar pour les malades mentaux errants.

Le Centre Ansoumana DIONE de Kaolack, à l’initiative de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM) ne peut pas lésiner sur les moyens pour s’occuper de cette couche particulièrement vulnérable de notre société, abandonnés dans les rues. Le problème de l’errance des malades mentaux au Sénégal, n’intéresse que cette organisation à but non lucratif et qui s’active depuis janvier 2024 pour y apporter des solutions idoines. Aujourd’hui, ils sont nombreux à avoir bénéficié d’une assistance gratuite, ce qui les a permis de rejoindre leurs familles, au grand bonheur de toute la communauté.

En terme de médicaments, sur prescription des médecins psychiatres, de restauration, le Centre Ansoumana DIONE prend tout en charge, sans oublier leurs habillements. Ce mardi 03 décembre 2024, ladite structure a encore acheté des vêtements à Dakar, pour permettre aux tout nouveaux pensionnaires de pouvoir bien s’habiller, si l’on sait que les malades mentaux errants passent leur temps dans le rue, généralement avec des haillons. Malgré l’indifférence des populations vis-à-vis de ces personnes très défavorisées, nous sommes plus que jamais déterminés et si engagés à les soutenir, pour leur bien-être et la sécurité publique.

C’est pourquoi, nous rendons grâce au Seigneur, Le Tout Puissant, Miséricordieux de nous avoir permis de venir en aide à ces malades mentaux errants, jadis laissés à eux-mêmes sans aucune assistance. Aucune nation ne peut atteindre un certain niveau de développement, avec une population composée de personnes ne jouissant pas de toutes leurs facultés mentales. Notre Centre Ansoumana DIONE de Kaolack est l’une des rares structures à travers le monde, à s’occuper gratuitement des malades mentaux errants, d’où l’importance pour les autres pays à s’inspirer du modèle, pour le rétablissement de la dignité humaine.

Le 03 décembre 2024,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)