Kédougou-Covid-19…L’Armée arrête des fraudeurs et saisit du matériel

Kédougou : Aux commandes, Mme Diégui Ngom, l’adjointe au gouverneur chargée des affaires administratives requinque les Forces de Défense et de Sécurité

Dans le cadre de la riposte contre le coronavirus, Mme Diégui Ngom, l’adjointe au gouverneur chargée des affaires administratives a effectué ce mercredi 29 avril 2020 sa première sortie dans la commune de Madina- Baffé où l’armée vient de procéder à plusieurs arrestations et à une importante saisie de matériels.

Après les étapes de Fongolimbi, Salémata, Moussala- Sansamba-Kolia, M Saër Ndao, le gouverneur de la région de Kédougou a passé les commandes à Mme Diégui Ngom, son adjointe chargée des affaires administratives pour effectuer la dernière étape de Madina Baffé (dans le département de Saraya)

La délégation a été accueillie par les autorités administratives à Bembou, chef-lieu de commune par ailleurs porte d’entrée du département de Saraya. De Bembou, la délégation s’est rendue à Madina Baffé situé un peu plus au Sud-Est de Saraya. Sur place, le lieutenant Matar Ndiaye, commandant de la section itinérante du 34ème bataillon de l’infanterie de Kédougou a saisi cette occasion pour apporter plus de précisions sur les résultats enregistrés.

«Nous avons interpellé 7 personnes dont 6, sénégalais et 1 malien qui sont à la disposition du maire de la commune de Madina-Baffé. Nous avons saisi 8 moyens roulants notamment 6 motos à deux roues et 2 tricycles, 4 groupes électrogènes, 3 marteaux-piqueurs, 14 cracheurs et 11 motopompes. Nous avons rendu compte à la hiérarchie ».

Mme Diégui Ngom, l’adjointe au gouverneur chargée des affaires administratives s’est félicitée du travail abattu par l’armée en application aux directives des plus hautes autorités de ce pays

« Il s’agit d’orpailleurs qui étaient en train d’exercer frauduleusement. Les activités d’orpaillage sont suspendues jusqu’à nouvel ordre. Ainsi dans le cadre de leurs patrouilles, ils ont eu à repérer certains individus et ont saisi leurs matériels. Ce qui est tout à fait normal. Je profite de l’occasion pour féliciter, remercier et encourager les responsables des forces de défense et de sécurité pour cette dynamique de collaboration entre eux. La lutte contre le coronavirus ce n’est pas une affaire personnelle. C’est un combat communautaire, c’est un combat de tout un chacun. Comme le gouverneur a l’habitude de le dire, mieux vaut être solidaire que solitaire »

En tant que représentants des communautés, le maire de la commune de Madina- Baffé a tenté de solliciter des autorités la clémence en fondant son argumentaire sur les difficiles conditions de vie dans la zone. Cette situation découlerait des effets collatéraux de la pandémie du coronavirus.

« Si on ne trouve pas d’autres alternatives, il y aura des problèmes. Je vous assure que les communautés peuvent trouver des brèches et aller dans les pays voisins. Le Mali n’est pas loin, la Guinée est proche. La commune partage ses frontières avec ces deux pays. En Guinée, les diouras sont fonctionnels, les gens peuvent se cacher et aller travailler pour pouvoir donner de quoi manger à leurs familles »

La représentante du chef de l’exécutif régional reste intransigeante et appelle l’ensemble des familles d’acteurs à s’impliquer activement dans le combat contre le coronavirus.

« C’est une alerte que nous lancerons aux orpailleurs, à toute personne qui tenterait de braver cette interdiction, aux maires, aux chefs de villages, aux délégués de quartiers afin qu’ils appuient la lutte contre le coronavirus en sensibilisant les populations pour qu’elles respectent les mesures d’hygiène mais également qu’ils dénoncent les entrées irrégulières. Les forces de l’ordre mènent un travail extraordinaire au niveau des frontières mais tous ces efforts ne seront visibles que si les populations accompagnent » a-t-elle laissé entendre.

La délégation a pris congé des éléments de la section itinérante du 34ème bataillon de l’infanterie de Kédougou avant de reprendre le chemin du retour.

Adama Diaby à Kédougou pour xibaaru.com