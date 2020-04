Kédougou : La famille Niane appuie le comité de gestion des épidémies

M Thierno Souleymane Sow, le Préfet du Département de Kédougou, par ailleurs président du comité départemental de gestion des épidémies a reçu un important soutien de la famille Niane. La cérémonie de réception s’est déroulée ce mardi 14 avril 2020 à la préfecture de Kédougou.

Du riz, du savon, des détergents d’une valeur de 1,1 millions FCFA, c’est la contribution dégagée par la famille Niane dans le cadre de la riposte contre le coronavirus. Cette famille commerçante de Kédougou a porté son choix sur le Préfet du département de Kédougou pour remettre son appui. Cette cérémonie a eu lieu en présence des membres de la famille et de M Lesseyni Sy, Président du Conseil Départemental de Kédougou.

« Nous sommes là pour recevoir l’appui de la famille Niane. Ce don est composé de riz, d’eau de javel, de savon pour la participation de la famille Niane de Kédougou contre la pandémie du coronavirus (COVID-19) » a précisé M Thierno Souleymane Sow, Préfet du Département de Kédougou

Cet acte de la famille Niane résulte d’une prise de conscience collective des impacts négatifs de cette pandémie sur tous les secteurs clés de la vie.

« Cette pandémie n’a épargné personne. Elle a fragilisé l’économie au niveau de la région de Kédougou. Le coronavirus empêche les gens de dormir et de travailler. C’est un soutien de plus que nous apportons pour accompagner les autorités qui ne ménagent aucun effort pour faire de ce combat le leur. Nous les remercions pour cela » a témoigné M Mamadou Baïdy Niane, le porte-parole de la famille.

M Thierno Souleymane Sow, le Préfet du Département de Kédougou a salué à sa juste valeur cette contribution de la famille Niane qui n’est pas à son premier acte de bienfaisance.

« Nous éprouvons un sentiment de satisfaction. C’est un geste qui ne me surprend pas. Des évènements se sont passés ici et la famille Niane a toujours répondu présente pour soutenir les populations. Ces denrées vont nous permettre de confiner les talibés des daaras à la maison mais aussi permettre aux talibés et à d’autres couches vulnérables de pouvoir disposer de produits alimentaires, de produits d’hygiène pour l’entretien des maisons et pour l’entretien quotidien » a-t-il souligné

La remise symbolique de la contribution a mis fin à cette cérémonie.

Adama Diaby à Kédougou pour xibaaru.sn