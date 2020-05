Kédougou : Les acteurs cogitent sur une reprise des cours le 2 juin

L’auberge Thomas Sankara a abrité ce mercredi 20 mai 2020 un CRD présidé par M Saër Ndao, le Gouverneur de Kédougou. La rencontre a porté principalement sur les dispositions à prendre pour une reprise des cours le 2 juin prochain.

Ce comité Régional de Développement ( CRD) a mobilisé chefs de services, Inspecteur d’académie, syndicats d’enseignants, Préfets des départements de Saraya, Kédougou et Salémata, représentants des parents d’élèves, Inspecteurs de l’Education et de la Formation, représentants des élus locaux entre autres dans un respect strict des règles de distanciation sociale.

M Mamadou Lamine Ly, l’Inspecteur d’académie de Kédougou a présenté à l’assistance les modalités de reprise des cours en insistant sur quelques recommandations.

«Certainement la reprise se fera de façon progressive. Pour l’instant il s’agit de faire fonctionner les classes d’examens les CM2, les classes de 3ème et les classes de terminale de l’enseignement général, de l’enseignement technique et de la formation professionnelle. Cette reprise concerne tous les enseignants et tout le personnel administratif. La vente d’aliments sera formellement interdite dans l’espace scolaire. Il faudra occuper des salles de classe aérées, procéder à l’affichage des mesures barrières sur les portes des salles de classe entre autres » a-t-il dit.

A sa suite, l’inspecteur Bakary Cissokho a fait une présentation sur la situation des écoles sans point d’eau et sur l’effectif des enseignants vivant hors de la région de Kédougou. Il faut dire que la plupart des écoles de la région de Kédougou n’ont pas de point d’eau. Pour faire face à cette indisponibilité d’eau dans l’immédiat dans les écoles, il a été préconisé une implication et une organisation des communautés pour assurer l’approvisionnement en eau des écoles et établissements scolaires.

Le retour à Kédougou des enseignants vivant dans des foyers de contamination est synonyme d’inquiétude chez bon nombre d’habitants de la région de Kédougou qui jusque-là n’a pas encore enregistré de cas de coronavirus. Face cette situation, Dr Mamadou Diop, le médecin-chef de région a recommandé aux communautés de continuer à s’engager dans l’intensification de la prévention contre le coronavirus par le respect des règles barrières. La vigilance doit être de mise. Quand, il y a des inquiétudes, il va falloir prendre certaines dispositions.

Après avoir écouté les interventions des différents participants, M Saër Ndao, le gouverneur de Kédougou a appelé l’ensemble des familles d’acteurs au patriotisme et à la vigilance.

«Nous prendrons des précautions pour suivre tout le monde. Ce n’est pas de la stigmatisation. Nous avons toujours suivi des gens sans que personne ne le sache. Et nous continuerons à suivre des gens. Il n’est plus question de confinement. La stigmatisation ce sera certainement dans les familles. Il n’y a pas lieu de s’alarmer. Cette situation doit nous amener à être proactifs face à cette pandémie du coronavirus. Faisons de sorte que nos enfants puissent être en sécurité sanitaire. Nous allons vers un grand défi que nous devons pouvoir relever. Nous devons continuer à y croire. Nous mettrons à contribution la croix rouge » a-t-il dit.

En dehors de ce CRD, il est prévu d’organiser dans chaque département un CDD pour mieux préparer cette reprise de cours le 2 juin prochain.

Adama Diaby à Kédougou pour xibaaru.sn