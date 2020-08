Le feu qui s’est déclaré dimanche dernier dans la localité de Diaguiry a laissé derrière lui une tristesse indescriptible. En effet, en plus des dégâts matériels, il a emporté deux vies humaines. Une fillette de trois ans et un bébé d’environ 8 mois. Leur grand-mère, qui était dans la cuisine, est sérieusement blessée. Elle a été évacuée au District Sanitaire de Kédougou hier ce Dimanche.

Moustapha Mamba Guirassy, sur sa page Facebook, témoigne :

Sans volonté de culpabiliser ou de reprocher, sans volonté d’ajouter du drame à la tragédie, sans volonté de stigmatiser une famille déjà accablée par la douleur, il est toutefois de mon devoir d’attirer l’attention sur un phénomène social qui touche notre région de Kédougou : l’abandon des foyers pour les activités d’orpaillage…

Bien au-delà du désastre environnemental, l’or nous appauvrit, démantèle nos familles, nous éloigne de nos valeurs et de nos traditions. Aujourd’hui, les pères et les mères sont absents de leurs foyers et les enfants, le plus souvent déscolarisés laissant aux anciens la charge des maisons et des plus petits, dans la plus grande insécurité. Mais quelle perspective d’avenir offrons-nous à ces enfants privés d’éducation, d’un cadre familial stable et structurant ? Quel genre de vie pour ces parents soumis à l’insécurité permanente liée aux filières d’immigration sauvages, au développement de réseaux de prostitution, aux trafics (armes et drogues) et à la délinquance en tout genre qui sévissent sur leur lieu de travail ?

Force est de constater que l’or illégal grève les perspectives de croissance économique et de développement durable de notre territoire et ruine notre équilibre social.

Nos principaux secteurs d’activités de croissance se trouvent directement impactés : l’écotourisme subit la destruction de paysages remarquables, la filière forestière pâtit de la perte de capital, l’agriculture se soit privée de terres fertiles, contaminées par l’usage de produits toxiques.