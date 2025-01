Kéniaba : Le gendarmerie démantèle une bande de braqueurs

En réponse à un braquage perpétré à Dioubéba dans la région de Tambacounda le 06 janvier 2025 par des malfaiteurs ayant pris la fuite, la brigade territoriale de kéniaba avait mis en place un important dispositif pour mettre la main sur la bande.

C’est ainsi que dans la nuit du 07 janvier 2025, les éléments de cette unité, avec le renfort du Groupe d’Action Rapide de Surveillance et d’Intervention numéro 1 (GARSI 1), ont procédé à l’interpellation de trois (03) individus impliqués dans cet acte criminel, renseigne la Gendarmerie.

Il s’agit de deux hommes chasseurs et une femme tous nés en Mauritanie et domiciliés au Mali. Ils s’étaient réfugiés dans la brousse de Gathiary après leur forfait avant d’être appréhendés et gardés à vue pour enquête à la brigade de Kéniaba.

La Gendarmerie nationale invite une fois de plus la population à plus de vigilance et de collaboration en appelant gratuitement le 800 00 20 20 ou le 123 pour tout renseignement utile.