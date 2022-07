Kenya : un policier viole une prisonnière

Un policier serait en fuite après avoir vio.lé une prisonnière dans l’un des bureaux du poste de police de Kaimosi, dans le comté de Nandi, au Kenya, le dimanche 17 juillet.

La chaîne de télé locale, K24TV a rapporté que la victime avait été arrêtée le 14 juillet pour le délit de vol d’enfant et détenue à la station. Le commandant de la station effectuait une visite de routine dans sa cellule lorsque la victime l’a informé de ce qui s’était passé.

La déclaration de police a ajouté: « L’OCS l’a immédiatement emmenée au bureau et lors de son interrogatoire, elle a déclaré que l’officier était entré seul dans la cellule et lui avait dit qu’elle était appelée par l’OCS, laissant derrière elle les trois autres détenues. Alors qu’il était armé d’un fusil, il s’est immédiatement retourné contre elle et lui a ordonné d’entrer dans une pièce à côté du bureau des rapports, a enlevé son dessous de force et l’a vio.lée . »

Après l’avoir ramenée dans sa cellule, il l’a avertie qu’il la tuerait si elle révélait ce qui s’était passé…

La déclaration a ajouté : « Il a été établi plus tard que le suspect était l’agent Samuel Wanyonyi, qui était un membre du personnel du bureau des rapports et qui a profité du fait que son collègue a brièvement quitté le bureau pour s’occuper de son enfant malade. »

La victime a été transportée d'urgence à l'hôpital pour examen