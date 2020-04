KEOH contribue à hauteur de 1 199 500 FCFA dans la riposte contre le coronavirus

M Dialiba Tandian, le Manager Principal de KEOH a remis un lot de savons et de détergents

au comité régional de riposte contre le coronavirus. La cérémonie s’est déroulée ce lundi 6

avril 2020 à la gouvernance de Kédougou.

En tant qu’organisation de la société civile très présente aux cotés des couches vulnérables

(enfants et femmes), face à cette menace que constitue le coronavirus, en collaboration

avec son partenaire stratégique Actionaid/Sénégal, KEOH a apporté sa contribution

à «l’effort de guerre » contre cette pandémie.

«KEOH et son partenaire Actionaid qui travaillent dans la région de Kédougou sont venues

pour appuyer les communautés, les ménages vulnérables. Lorsque cette pandémie s’est

déclarée un peu partout, nous avons voulu apporter notre contribution pour appuyer vos

services afin que vous puissiez accompagner les communautés vulnérables à mieux se

protéger contre cette maladie. C’est une modeste contribution composée de 20 cartons de

madar, 20 cartons d’eau de javel, 20 paquets de savon et de 40 kits lave-mains que nous

mettons à votre disposition » a confié M Dialiba Tandian, Manager Principal de KEOH avant

de procéder à la remise symbolique au gouverneur de région.



Il faut dire que KEOH et son partenaire Actionaid/ Sénégal ont dégagé une enveloppe de

1 199 500 FCFA pour contribuer dans les activités de prévention contre le coronavirus. En

plus de ce lot remis au gouverneur de région, par ailleurs coordonnateur du comité régional

de riposte contre le coronavirus, KEOH et Actionaid comptent équiper les relais en lots de

détergents, de kits d’hygiène, et de savons en vue de la mise en œuvre d’activités de

sensibilisation sur le terrain notamment dans ses différentes zones d’intervention.

M Saër Ndao, le Gouverneur de la région de Kédougou a apprécié à sa juste valeur cette

contribution de KEOH et de son partenaire Actionaid/Sénégal.

« Nous vous remercions pour votre geste et votre implication. Vous avez compris que c’est le

combat de tout le monde, qu’il faut se solidariser pour gagner ce combat. KEOH l’a bien

compris avec son partenaire Actionaid. Vous avez voulu contribuer de cette manière, nous

sommes très contents de cette contribution. Nous ferons de telle sorte que les populations

puissent en bénéficier le maximum possible »



Par ailleurs, en guise de recommandation forte, le gouverneur de région a invité KEOH et son

partenaire Actionaid/Sénégal à dérouler des activités de sensibilisation sur le terrain pour

faire adopter les bons comportements aux communautés.

Adama Diaby à Kédougou pour xibaaru.sn