Khalifa Wade(APR): « Abdoul Mbaye, cet ingrat, a toujours voulu acter sa politique dans la haine et le mensonge… »

La polémique sur le soit-disant décret présidentiel au sujet de l’honoriat au Conseil Économique Social et Environnemental ( CEES ) continue de soulever débat. Dans le landerneau politique. Au cours d’une sortie médiatique, Abdoul Mbaye n’a pas raté le Président Macky et son régime qu’il qualifie ce document de » mensonge de la présidence au sujet du décret 2020-964″. Mais,la réplique ne s’ est pas fait attendre. Khalifa Wade,responsable du parti présidentiel à Kaolack vient, lui aussi, de porter l’estocade sur le leader de l’ACT : « La récente sortie d’ Abdoul Mbaye le déshonore. Voilà un homme animé par une très mauvaise foi , qui bout de rage à -tout-va. Ce vieux, apprenti sorcier,pardon, politicien est un ingrat qui a toujours voulu acter ,sa politique dans la haine et déployer son génie dans le mensonge », martèle Khalifa Wade qui, de continuer de rugir: » Le Président de la République son Excellence Macky Sall lui avait fait l’ honneur de le nommer chef du gouvernement contre toute attente et , il avait montré les preuves flagrantes de son incapacité à ce poste. Abdoul Mbaye est le piètre Premier Ministre de toute l’ histoire de notre pays .C’est un aigri. Qu’ il sache que le peuple n’ est pas dupe et qu’il ne fera jamais confiance à ce pignouf doublé d’ un politicard à la petite semaine . Tout ce qu’il dit sur le régime actuel ne cadre avec la vérité. Il ne détient aucune clé pour résoudre les problèmes qu’ il évoque sinon pourquoi il ne l’avait pas sortie alors PM, donc premier collaborateur du Chef de l’ Etat ? Il est sans base politique et ne pèse absolument rien Il se dit fils du Saloum ( Kaolack) mais, personne ne le connaît dans la capitale du bassin arachidier. Il investit les médias pour raconter des conneries et il faut qu’il arrête pour de bon », menace M.Wade.