Le Khalife de Léona Niassène menace le Palais et la Police

Le Khalife de Léona Niassène menace d’envoyer des « Djinns » aux Palais de la République si Macky lui interdit de célébrer sa Ziarra annuelle.

Dans ce contexte de deuxième vague de la pandémie à Coronavirus, les autorités ont pris des décisions fermes en interdisant toute forme de rassemblement. Ce qui semble ne pas trop plaire à Cheikh Ahmed Tidiane Niasse, Khalife de Leona Niassène, cité religieuse qui s’apprête à célébrer sa ziarra annuelle. Indiquant que leur manifestation religieuse se tiendra, le religieux a fait savoir qu’au cas contraire, il risque d’envoyer des djinns au Palais tout en interdisant l’accès de la cité religieuse aux hommes en tenue

La ziarra annuelle de Leona Niassène va-t-elle avoir lieu ? La question est posée avec acuité, puisque le Sénégal vit de plein fouet la deuxième vague de la pandémie à Coronavirus. Une situation qui a poussé les autorités à prendre des décisions fermes, interdisant toute forme de rassemblement.

Soupçonnant que leur manifestation religieuse est également partie pour être interdite, Cheikh Ahmed Tidiane Niasse, Khalife de Leona Niassène, est monté au créneau en prenant les devants pour faire savoir que leur ziarra aura bel et bien lieu, qu’il pleuve ou qu’il neige.

En prenant la parole, il a directement adressé son message au Président Macky Sall : «Je voudrais faire savoir au président de la République, que pour notre ziarra de cette année, toute personne qui se lèvera pour nous l’interdire verra autre chose. Moi qui vous parle, j’ai des soldats qui sont tous des Djinns. Si le président en doute, ces djinns vont dormir au palais. Le président de la République a fêté l’autre jour son anniversaire. Pourtant, il y a eu du monde avec des chants et des danses. Alors, pourquoi organisent-ils des anniversaires et veulent interdire nos Gamou ? C’est anormal ! Le président nous doit respect et considération».

«JE VAIS ENVOYER DES DJINNS AU PALAIS. TOUT POLICIER QUI ENTRERA DANS LA CITÉ SERA TRANSFORMÉ EN ÂNE»

Décidé à tenir sa ziarra annuelle, le Khalife de Leona Niassène poursuit son argumentaire, en faisant savoir qu’en cas de refus de l’autorité, il va envoyer des djinns au Palais. «Cette ziarra, nous l’avons reportée l’année dernière par courtoisie. Mais, cette année-ci, nous allons l’organiser de gré ou de force. Etsi le président veut se battre avec des djinns, il n’a qu’à essayer. J’interdis aussi aux policiers d’entrer à Leona Niasssène. Si un homme en tenue y met le pied, il sera transformé en âne. Les djinns vont aussi transformer leurs véhicules en des insectes. Le président de la République a suivi les Français dans ce qu’ils veulent jusqu’à se faire gratuitement des ennemis».

Le Khalife Cheikh Ahmed Tidiane Niasse de terminer en faisant savoir qu’il est désormais contre le Président Macky Sall : « je voulais lui demander une audience, mais je ne vais plus le faire. S’il me demande une audience, je vais la lui refuser», a-til notamment soutenu.