Vélingara : AGRISEN met 4 millions contre le coronavirus

Dans le département de Vélingara, le comité local de lutte contre le coronavirus peut compter sur AGRISEN (Agriculture Sénégal International). Cette structure qui œuvre dans l’agriculture en particulier la riziculture, a mis à la disposition de ce comité du riz, du savon, eau de javel, lave-main, bouilloires et autres. Le tout évalué à quatre millions de francs CFA. Un acte citoyen qui participe à l’élan de solidarité lance par le président de la république dans ce combat contre la maladie du coronavirus. Et dans la région de Kolda, le ministre de l’agriculture et de l’équipement rural a porté le flambeau de cette chaîne de solidarité. Et comme AGRISEN est un véritable partenaire de ce ministère dans le bassin de l’Anambé, l’appel de Moussa Baldé est tombé dans de bonnes oreilles. Amadou Diaby responsable d’ AGRISEN n’a ainsi pas tardé à engager sa structure dans cette lutte au bénéfice des populations. Si les bonnes politiques agricoles du ministère de l’agriculture ont permis de bons résultats sur le terrain d’AGRISEN, Amadou Diaby et son équipe ont rendu la monnaie en soutenant d’une part le comité départemental de Vélingara, son premier champ d’évolution. La cérémonie de remise ces dons s’est déroulée en présence du préfet de ce département, du médecin chef du district sanitaire de Vélingara et des représentants des organisations paysannes. Tous ont salué le soutien de AGRISEN et ses efforts pour une autosuffisance en riz. Ainsi pour combattre le coronavirus, AGRISEN n’a pas lésiné sur les moyens qui sont destinés à la prévention et à l’accompagnement des personnes en quarantaine ou confinement.

ELHADJI MAEL COLY